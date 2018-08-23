【巨人】２試合連続の零封負け 山口俊は６回４失点で８敗目…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＤｅＮＡ６―０巨人（２３日・横浜）

【試合経過】

◇９回（巨０、ＤＸ）

【巨】（投手藤岡、一塁ソト、右翼楠本）マギー中飛、岡本三振、阿部左前安打（代走吉川大）、亀井のとき吉川大二進、亀井二ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手エスコバー、三塁倉本、左翼関根）大城左前安打、陽岱鋼遊ゴロ併殺打、田中俊中飛

【Ｄ】（投手野上）桑原遊ゴロ、伊藤二ゴロ、倉本三振

◇７回（巨０、Ｄ２）

【巨】亀井三振、山本二飛、小林の代打マルティネス左飛

【Ｄ】（投手池田、捕手大城）石川二ゴロ、大和左翼線二塁打、ソト左越２５号２ラン、宮崎中飛、筒香中越安打、ロペス三振

◇６回（巨０、Ｄ１）

【巨】田中俊左飛、マギー三振、岡本二塁内野安打、阿部三振

【Ｄ】筒香右越２８号本塁打、ロペス三ゴロ、桑原三振、伊藤四球、東のとき暴投で伊藤二進、東捕ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】山本右中間二塁打、小林の二ゴロで山本三進、山口俊遊ゴロ、陽岱鋼三ゴロ

【Ｄ】大和投ゴロ、ソト二飛、宮崎三振

◇４回（巨０、Ｄ１）

【巨】岡本三ゴロ、阿部三振、亀井三飛

【Ｄ】ロペス左中間二塁打、桑原四球、伊藤の中前安打で満塁、東三振、石川の左飛でロペス生還、桑原帰塁できず併殺

◇３回（両軍０）

【巨】陽岱鋼、田中俊、マギーいずれも遊ゴロ

【Ｄ】ソト三振、宮崎三ゴロ、筒香三振

◇２回（両軍０）

【巨】亀井二直、山本二塁内野安打、小林右飛、山口俊三振

【Ｄ】伊藤遊ゴロ失、東の捕前バントで伊藤二進、石川遊飛、大和三直

◇１回（巨０、Ｄ２）

【巨】陽岱鋼中前安打、田中俊の一前バントで陽岱鋼二進、マギー四球、岡本二直、阿部三振

【Ｄ】大和右飛、ソト左中間２４号本塁打、宮崎右飛、筒香右越２７号本塁打、ロペス四球、桑原中飛