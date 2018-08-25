【巨人】岡本２安打３打点 菅野は２戦連続完封 復帰・坂本は４打数１安打…阪神戦経過
◆巨人６―０阪神（２５日・東京ドーム）
巨人・菅野が阪神打線を７安打、１２奪三振で２試合連続の完封勝利で１１勝目。
初回、２四球などで招いた２死満塁のピンチをしのぐと、テンポ良い投球で阪神打線を牛耳った。５回１死一、三塁のピンチでは糸原を三邪飛、北條を空振り三振に仕留めた。
打線も効果的に菅野を援護。この日出場選手登録され「１番・遊撃」で復帰した坂本勇が初回に右前安打で出塁すると、２死二塁から岡本が２４号２ランを放ち先制。４回無死二、三塁から長野が左越えに２点二塁打。５回１死三塁から岡本が左前適時打を放ち加点。７回に１死満塁から阿部の犠飛で突き放した。
【試合経過】
◇９回（神０、巨Ｘ）
【神】糸井二飛、ナバーロ三振、伊藤隼左翼線二塁打、望月の代打原口二ゴロ
◇８回（両軍０）
【神】（一塁岡本、三塁吉川大、左翼中井）糸原右飛、北條、福留ともに三振
【巨】（左翼伊藤隼、中堅上田）田中俊四球、小林遊ゴロ併殺打、菅野三振
◇７回（神０、巨１）
【神】伊藤隼、岡本の代打ロサリオともに三振、梅野中前安打、大山三ゴロ
【巨】（投手望月）坂本勇三振、重信の一ゴロを一塁ナバーロが失策、マギーの二塁内野安打で重信二進（マギーの代走吉川大）、岡本四球で満塁、阿部の右犠飛で重信生還、吉川大三進、長野の遊ゴロで岡本二封
◇６回（両軍０）
【神】福留二ゴロ、糸井三邪飛、ナバーロ二ゴロ
【巨】長野左前安打、田中俊二ゴロ併殺打、小林死球、菅野遊ゴロ
◇５回（神０、巨１）
【神】鳥谷三振、梅野左前安打、小野の代打大山の右前安打で梅野一挙三進、糸原三邪飛、北條三振
◇４回（神０、巨２）
【神】糸井二ゴロ、ナバーロ、伊藤隼ともに三振
【巨】岡本四球、阿部の右前安打で岡本二進、長野のとき暴投で岡本三進、阿部二進、長野の左越二塁打で長野、阿部ともに生還、田中俊の二ゴロで長野三進、小林四球、菅野の一前バントで小林二進、坂本勇中飛
◇３回（両軍０）
【巨】坂本勇左飛、重信投ゴロ、マギー中飛
◇２回（両軍０）
【巨】長野三塁内野安打、田中俊の中前安打で長野二進、小林スリーバント失敗三振、菅野遊ゴロ併殺打
◇１回（神０、巨２）
【神】糸原一塁内野安打、北條のバント捕飛で糸原戻れず併殺、福留四球、糸井の遊撃内野安打で福留二進、ナバーロ四球で満塁、伊藤隼三邪飛