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【巨人】岡本２安打３打点　菅野は２戦連続完封　復帰・坂本は４打数１安打…阪神戦経過

2018年8月25日21時31分  スポーツ報知
  • 完封し小林（右）とハイタッチをする菅野（カメラ・中島　傑）

　◆巨人６―０阪神（２５日・東京ドーム）

　巨人・菅野が阪神打線を７安打、１２奪三振で２試合連続の完封勝利で１１勝目。

　初回、２四球などで招いた２死満塁のピンチをしのぐと、テンポ良い投球で阪神打線を牛耳った。５回１死一、三塁のピンチでは糸原を三邪飛、北條を空振り三振に仕留めた。

　打線も効果的に菅野を援護。この日出場選手登録され「１番・遊撃」で復帰した坂本勇が初回に右前安打で出塁すると、２死二塁から岡本が２４号２ランを放ち先制。４回無死二、三塁から長野が左越えに２点二塁打。５回１死三塁から岡本が左前適時打を放ち加点。７回に１死満塁から阿部の犠飛で突き放した。

　【試合経過】

　◇９回（神０、巨Ｘ）

　【神】糸井二飛、ナバーロ三振、伊藤隼左翼線二塁打、望月の代打原口二ゴロ

　◇８回（両軍０）

　【神】（一塁岡本、三塁吉川大、左翼中井）糸原右飛、北條、福留ともに三振

　【巨】（左翼伊藤隼、中堅上田）田中俊四球、小林遊ゴロ併殺打、菅野三振

　◇７回（神０、巨１）

　【神】伊藤隼、岡本の代打ロサリオともに三振、梅野中前安打、大山三ゴロ

　【巨】（投手望月）坂本勇三振、重信の一ゴロを一塁ナバーロが失策、マギーの二塁内野安打で重信二進（マギーの代走吉川大）、岡本四球で満塁、阿部の右犠飛で重信生還、吉川大三進、長野の遊ゴロで岡本二封

  • ７回１死満塁、右犠飛を放つ阿部（カメラ・中島　傑）

    ７回１死満塁、右犠飛を放つ阿部（カメラ・中島　傑）

　◇６回（両軍０）

　【神】福留二ゴロ、糸井三邪飛、ナバーロ二ゴロ

　【巨】長野左前安打、田中俊二ゴロ併殺打、小林死球、菅野遊ゴロ

　◇５回（神０、巨１）

　【神】鳥谷三振、梅野左前安打、小野の代打大山の右前安打で梅野一挙三進、糸原三邪飛、北條三振

　【巨】（投手岡本、三塁大山）重信右越二塁打、マギーの中飛で重信三進、岡本の左前安打で重信生還、阿部一ゴロ併殺打

  • ５回１死三塁、岡本が左前適時打（カメラ・矢口　亨）

    ５回１死三塁、岡本が左前適時打（カメラ・矢口　亨）

　◇４回（神０、巨２）

　【神】糸井二ゴロ、ナバーロ、伊藤隼ともに三振

　【巨】岡本四球、阿部の右前安打で岡本二進、長野のとき暴投で岡本三進、阿部二進、長野の左越二塁打で長野、阿部ともに生還、田中俊の二ゴロで長野三進、小林四球、菅野の一前バントで小林二進、坂本勇中飛

  • ４回無死一、二塁、長野が左越えへ２点適時二塁打を放つ（捕手は梅野）（カメラ・生澤　英里香）

    ４回無死一、二塁、長野が左越えへ２点適時二塁打を放つ（捕手は梅野）（カメラ・生澤　英里香）

　◇３回（両軍０）

　【神】糸原二ゴロ、北條左中間安打で二塁狙うもタッチアウト、福留三振

  • ３回１死、左中間に安打を放ち二塁を狙った北條（右）をアウトにする田中俊（カメラ・中島　傑

    ３回１死、左中間に安打を放ち二塁を狙った北條（右）をアウトにする田中俊（カメラ・中島　傑

　【巨】坂本勇左飛、重信投ゴロ、マギー中飛

　◇２回（両軍０）

　【神】鳥谷左飛、梅野、小野ともに三振

  • 力投する先発の菅野（カメラ・中島　傑）

    力投する先発の菅野（カメラ・中島　傑）

　【巨】長野三塁内野安打、田中俊の中前安打で長野二進、小林スリーバント失敗三振、菅野遊ゴロ併殺打

　◇１回（神０、巨２）

　【神】糸原一塁内野安打、北條のバント捕飛で糸原戻れず併殺、福留四球、糸井の遊撃内野安打で福留二進、ナバーロ四球で満塁、伊藤隼三邪飛

　【巨】坂本勇右前安打、重信の投前バントで坂本勇二進、マギー三振、岡本左中間２４号２ラン、阿部三振

  • １回２死二塁、先制の左越え２ランを放った岡本（左）をハイタッチで迎える坂本勇（カメラ・中島　傑）

    １回２死二塁、先制の左越え２ランを放った岡本（左）をハイタッチで迎える坂本勇（カメラ・中島　傑）

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