【巨人】岡本２安打３打点 菅野は２戦連続完封 復帰・坂本は４打数１安打…阪神戦経過

◆巨人６―０阪神（２５日・東京ドーム）

巨人・菅野が阪神打線を７安打、１２奪三振で２試合連続の完封勝利で１１勝目。

初回、２四球などで招いた２死満塁のピンチをしのぐと、テンポ良い投球で阪神打線を牛耳った。５回１死一、三塁のピンチでは糸原を三邪飛、北條を空振り三振に仕留めた。

打線も効果的に菅野を援護。この日出場選手登録され「１番・遊撃」で復帰した坂本勇が初回に右前安打で出塁すると、２死二塁から岡本が２４号２ランを放ち先制。４回無死二、三塁から長野が左越えに２点二塁打。５回１死三塁から岡本が左前適時打を放ち加点。７回に１死満塁から阿部の犠飛で突き放した。

【試合経過】

◇９回（神０、巨Ｘ）

【神】糸井二飛、ナバーロ三振、伊藤隼左翼線二塁打、望月の代打原口二ゴロ

◇８回（両軍０）

【神】（一塁岡本、三塁吉川大、左翼中井）糸原右飛、北條、福留ともに三振

【巨】（左翼伊藤隼、中堅上田）田中俊四球、小林遊ゴロ併殺打、菅野三振

◇７回（神０、巨１）

【神】伊藤隼、岡本の代打ロサリオともに三振、梅野中前安打、大山三ゴロ

◇６回（両軍０）

【神】福留二ゴロ、糸井三邪飛、ナバーロ二ゴロ

【巨】長野左前安打、田中俊二ゴロ併殺打、小林死球、菅野遊ゴロ

◇５回（神０、巨１）

【神】鳥谷三振、梅野左前安打、小野の代打大山の右前安打で梅野一挙三進、糸原三邪飛、北條三振

◇４回（神０、巨２）

【神】糸井二ゴロ、ナバーロ、伊藤隼ともに三振

◇３回（両軍０）

【神】糸原二ゴロ、北條左中間安打で二塁狙うもタッチアウト、福留三振 ３回１死、左中間に安打を放ち二塁を狙った北條（右）をアウトにする田中俊（カメラ・中島 傑

【巨】坂本勇左飛、重信投ゴロ、マギー中飛

◇２回（両軍０）

【巨】長野三塁内野安打、田中俊の中前安打で長野二進、小林スリーバント失敗三振、菅野遊ゴロ併殺打

◇１回（神０、巨２）