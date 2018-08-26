【巨人】沢村、背信の８回！大逆転負けで３連勝ならず…阪神戦試合経過

８回から３番手で登板も６失点の沢村

◆巨人８―９阪神（２６日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【神】（投手アダメス）中谷、梅野ともに三振、ナバーロ遊ゴロ

【巨】（投手ドリス）岡本三振、長野遊撃内野安打（代走吉川大）、ゲレーロ遊ゴロ併殺打

◇８回（神６、巨０）

【神】（投手沢村）大山左前安打、中谷三飛、梅野左中間８号２ラン、ナバーロ三振、糸原右前安打、北條四球で糸原二進、福留四球で満塁、俊介の中前安打で糸原、北條ともに生還、福留二進、（投手池田）能見の代打伊藤隼の右越三塁打で福留、俊介ともに生還、大山右邪飛

【巨】（投手藤川）坂本勇三振、山本右飛、マギー三振

◇７回（両軍０）

【神】（投手上原）北條中前安打、福留の二ゴロで北條タッチアウト、俊介中飛、桑原の代打原口左飛

【巨】（投手能見）陽岱鋼遊ゴロ、小林三ゴロ、上原の代打田中俊二ゴロ

◇６回（神０、巨１）

【神】中谷遊ゴロ、梅野中越二塁打、ナバーロの二ゴロで梅野三進、糸原中飛

【巨】（投手桑原）山本三振、マギー左中間１８号本塁打、岡本三振、長野右前安打、ゲレーロ中飛

◇５回（神０、巨１）

【神】俊介、ロサリオともに遊ゴロ、大山左飛

【巨】（投手望月、一塁ナバーロ）ゲレーロ左中間１１号本塁打、陽岱鋼遊撃内野安打、小林三振のとき陽岱鋼二盗、暴投で三進、今村三振、坂本勇中飛

◇４回（神１、巨２）

【神】梅野右越７号本塁打、飯田の代打鳥谷四球、糸原の一前バントで鳥谷二進、北條の一ゴロで鳥谷三進、福留三振

【巨】（投手岡本）小林中前安打、今村スリーバント失敗三振、坂本勇の左翼線二塁打で小林一挙生還、山本の左前安打で坂本勇一挙生還、マギー中飛、岡本四球で山本二進、長野三振

◇３回（神２、巨３）

【神】糸原三振、北條左前安打、福留一飛、俊介の左前安打で北條二進、ロサリオのとき暴投で北條三進、俊介二進、ロサリオ四球で満塁、大山の中越二塁打で北條、俊介ともに生還、ロサリオ三進、中谷投ゴロ

【巨】山本中前三塁打、マギーの中越二塁打で山本生還、岡本右越２５号２ラン、長野遊飛、ゲレーロ二飛、陽岱鋼右飛

◇２回（両軍０）

【神】大山三ゴロ、中谷二塁内野安打、梅野右飛、飯田二ゴロ

【巨】（中堅俊介、右翼中谷）陽岱鋼四球、小林の投ゴロで陽岱鋼二進、今村三振、坂本勇左飛

◇１回（神０、巨１）

【神】糸原左前安打、北條の左前安打で糸原二進、福留の右飛で糸原三進、糸井死球で満塁、ロサリオ遊ゴロ併殺打

【巨】坂本勇左越二塁打、山本三振、マギー四球、岡本の左前安打で坂本勇一挙生還、マギー二進、長野三振、ゲレーロ右飛