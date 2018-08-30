【巨人】田口、復活の兆し５回３失点も６回１死満塁で小林、阿部が連続三振…広島戦試合経過

◆巨人２―６広島（３０日・東京ドーム）

◇９回（広３、巨０）

【広】（投手池田、捕手大城、左翼ゲレーロ、右翼亀井）西川四球、会沢の投前バントで西川二進、フランスアの代打松山の左前安打で西川三進、野間中飛、菊池のとき松山二盗、菊池の遊撃内野安打で西川生還、松山三進、丸の右前安打で松山生還、菊池三進、新井の二ゴロを二塁山本が失策し菊池生還、丸二進、田中の右前安打で満塁、上本三振

【巨】（投手中崎）大城右前安打、重信の遊ゴロで大城二封、坂本勇の二ゴロで重信二封、マギー二ゴロ

◇８回（両軍０）

【広】（投手中川）野間二塁内野安打、菊池の二ゴロで野間二進、丸四球のとき暴投で野間三進、新井四球で満塁、田中、バティスタともに三振

【巨】（投手フランスア）岡本四球、亀井バント捕飛、長野の左前安打で岡本二進、山本、小林の代打ゲレーロともに三振

◇７回（両軍０）

【広】（投手上原）小窪の代打西川左飛、磯村の代打会沢右飛、ジャクソンの代打三ゴロ

【巨】（投手一岡、捕手会沢、三塁西川）重信、坂本勇、マギー三者連続三振

◇６回（両軍０）

【広】（投手宮国）丸四球、新井三ゴロ併殺打、田中中前安打、バティスタ三振

【巨】岡本中越二塁打、亀井二直、長野四球、（投手ジャクソン）山本の右前安打で満塁、小林、宮国の代打阿部ともに三振

◇５回（広０、巨２）

【広】岡田二ゴロ、野間中前安打、菊池投ゴロ併殺打

【巨】長野三振、山本中前安打、小林の左翼線二塁打で山本一挙生還、田口の代打陽岱鋼の左前安打で小林三進、重信の中犠飛で小林生還、坂本勇の中前安打で陽岱鋼二進、マギー中飛

◇４回（両軍０）

【広】バティスタ二飛、小窪三振、磯村遊ゴロ

【巨】マギー二ゴロ、岡本二飛、亀井二ゴロ

◇３回（両軍０）

【広】菊池四球、丸右飛、新井三振のとき菊池二盗、捕手小林の失策で菊池三進、田中遊ゴロ

【巨】田口三振、重信遊ゴロ、坂本勇中飛

◇２回（広２、巨０）

【広】バティスタ左中間２１号本塁打、小窪右越三塁打、磯村一ゴロ、岡田の左犠飛で小窪生還、野間遊ゴロ

【巨】亀井四球、長野の中前安打で亀井二進、山本の遊ゴロ併殺打で亀井三進、小林遊ゴロ

◇１回（広１、巨０）

【広】野間死球、菊池の左翼線二塁打で野間一挙生還、丸三振、新井の中飛で菊池三進、田中三振

【巨】重信二ゴロ、坂本勇右中間二塁打、マギーの二ゴロで坂本勇三進、岡本三ゴロ