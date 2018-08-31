【巨人】救世主・メルセデス、８回２失点の好投で５勝目…中日戦試合経過
◆中日３―５巨人（３１日・ナゴヤドーム）
◇９回（巨３、中１）
【巨】（投手佐藤、捕手武山）石川三ゴロ、メルセデスの代打田中俊三振、坂本勇捕逸振り逃げ、山本の代打阿部四球で一、二塁、マギーの中前安打で満塁、岡本の中越二塁打で坂本勇、阿部、マギーいずれも生還、（投手木下雄）陽岱鋼三振
【中】（投手アダメス、捕手小林、二塁田中俊、左翼亀井）ビシエド二ゴロ、アルモンテ右越１２号本塁打、（三塁吉川大）高橋三邪飛、福田三振
◇８回（巨０、中１）
【巨】（投手祖父江）岡本二ゴロ、陽岱鋼遊ゴロ、ゲレーロ右前安打（代走中井）、大城三ゴロ
【中】（左翼石川、右翼中井）松井雅の代打荒木一直、祖父江の代打堂上遊ゴロ、平田遊撃内野安打、京田の右中間二塁打で平田生還、大島左飛
◇７回（両軍０）
【巨】坂本勇中飛、山本二飛、マギー三振
【中】アルモンテ二飛、高橋右飛、福田三振
◇６回（巨２、中０）
【巨】山本遊撃内野安打、マギー四球で一、二塁、岡本の左前安打で山本生還、マギー二進、陽岱鋼三振、ゲレーロの投ゴロを笠原が二塁悪送球しマギー生還、岡本二進、大城三邪飛、石川四球で満塁、メルセデス遊飛
【中】平田四球、京田の投前バントで平田二進、大島四球、ビシエド遊ゴロ併殺打
◇５回（両軍０）
【巨】石川右飛、メルセデス三振、坂本勇遊ゴロ
【中】高橋二ゴロ、福田の三ゴロをマギーが失策、松井雅の投ゴロで福田二進、笠原三直
◇４回（両軍０）
【巨】岡本左前安打、陽岱鋼の遊ゴロで岡本二進、ゲレーロの二ゴロで岡本三進、大城三邪飛
【中】大島遊ゴロ、ビシエド、アルモンテともに三ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】メルセデス、坂本勇ともに三ゴロ、山本死球、マギーのとき山本二盗、マギー三振
【中】笠原三ゴロ、平田中飛、京田三振
◇２回（両軍０）
【巨】ゲレーロ遊飛、大城三振、石川三ゴロ
【中】高橋中飛、福田右飛、松井雅三振
◇１回（巨０、中１）
【巨】坂本勇中前安打、山本バント捕邪飛、マギー遊直、岡本四球で一、二塁、陽岱鋼二ゴロ
【中】平田一ゴロ、京田右翼線二塁打、大島の遊ゴロで京田三進、ビシエドの左前安打で京田生還、アルモンテ三振