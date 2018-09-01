【巨人】岡本の２７号空砲、延長１２回痛恨ドロー…中日戦試合経過

◆中日５―５巨人＝延長１２回規定により引き分け＝（１日・ナゴヤドーム）

◇１２回（両軍０）

【巨】（投手岩瀬）中川の代打田中貴の代打吉川大中前安打、田中俊の投前バントで吉川大二進、石川三ゴロ、大城二ゴロ

【中】（投手野上、三塁吉川大）藤井右越二塁打、平田申告敬遠、京田の投前バントで藤井三進、平田二進、大島の二ゴロで藤井本塁狙うもタッチアウト、平田三進、ビシエド申告敬遠、岩瀬の代打大野奨の三ゴロで大島三封

◇１１回（両軍０）

【巨】（投手木下雄）重信三振、マギー右前安打、岡本の中前安打でマギー二進、陽岱鋼遊ゴロ併殺打

【中】（投手中川）高橋左飛、福田中飛、松井雅投ゴロ

◇１０回（両軍０）

【巨】（投手祖父江、左翼藤井）石川三振、大城三ゴロ、坂本勇右飛

【中】（投手沢村）藤井三振、平田左翼線二塁打、京田の遊ゴロで平田三進、大島申告敬遠（カウント３ボール）、ビシエド四球で満塁、（投手宮国）祖父江の代打堂上左飛

◇９回（両軍１）

【巨】（投手ロドリゲス）坂本勇四球、重信スリーバント失敗三振、マギー四球で一、二塁、岡本四球で満塁、（投手佐藤）亀井の代打陽岱鋼三振、中井の代打山本のとき暴投で坂本勇生還、マギー三進、岡本二進、山本四球で満塁、田中俊二ゴロ

【中】（投手アダメス、左翼石川、右翼陽岱鋼）ビシエド遊撃内野安打、アルモンテの右前安打でビシエド二進（アルモンテの代走荒木）、高橋の投前バントでビシエド三進、荒木二進、福田の中犠飛でビシエド生還、荒木二進、松井雅三ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手福谷）ゲレーロ中前安打（代走中井）、田中俊の投前バントで中井二進、小林の代打阿部の二ゴロで中井三進、菅野の代打大城三振

【中】（投手上原、捕手大城、左翼亀井、右翼中井）福谷の代打亀沢遊直、平田右飛、京田右前安打、大島二ゴロ

◇７回（巨０、中４）

【巨】（投手浅尾）重信一ゴロ、マギー四球、岡本三振、亀井三飛

【中】平田四球、京田の中前安打で平田二進、大島の右前安打で平田生還、京田一挙三進、ビシエドの右前安打で京田生還、大島一挙三進、アルモンテ、高橋ともに三振、福田の左中間二塁打で大島、ビシエドともに生還、松井雅遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【巨】小林、菅野ともに三振、坂本勇三ゴロ

【中】福田右飛、松井雅捕邪飛、藤嶋の代打工藤遊ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】岡本四球、亀井中飛、ゲレーロ四球で一、二塁、田中俊二ゴロ併殺打

【中】ビシエド右前安打、アルモンテ遊ゴロ併殺打、高橋三振

◇４回（両軍０）

【巨】菅野二飛、坂本勇左前安打、重信遊飛、マギーの遊ゴロで坂本勇二封

【中】平田、京田、大島いずれも二ゴロ

◇３回（巨３、中０）

【巨】マギー遊飛、岡本中越２７号本塁打、亀井中前安打、ゲレーロ左中間１３号２ラン、田中俊右飛、小林中飛

【中】福田三直、松井雅三振、藤嶋三ゴロ

◇２回（両軍０）

【巨】ゲレーロ二飛、田中俊右中間二塁打、小林四球、菅野のとき田中俊三盗、菅野スリーバント失敗三振、坂本勇四球で満塁、重信二ゴロ

【中】ビシエド左前安打、アルモンテ左飛、高橋一ゴロ併殺打

◇１回（巨１、中０）

【巨】坂本勇中前安打、重信の三前バントで坂本勇二進、マギーの右中間二塁打で坂本勇生還、岡本、亀井ともに三振

【中】平田遊ゴロ、京田三振、大島二ゴロ