【巨人】８回に６点を奪われるも序盤の大量得点で逃げ切る…中日戦経過

◆中日９―１３巨人（２日・ナゴヤドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍１）

【巨】（投手福谷）坂本勇右中間二塁打、重信の投前バントで坂本勇三進、マギーの右前安打で坂本勇生還（代走吉川大）、岡本のとき吉川大二盗、岡本、陽岱鋼の代打阿部ともに三振

【中】（投手アダメス、捕手小林、三塁吉川大、右翼中井）平田二ゴロ、京田の左翼線二塁打、大島の右前安打で京田一挙生還、ビシエド二ゴロ併殺打

◇８回（巨０、中６）

【巨】亀井の代打陽岱鋼三振、ゲレーロ四球、大城三振、山本四球で一、二塁、今村三振

【中】ロドリゲスの代打藤井左前安打、平田の右翼線二塁打で藤井三進、京田の右前安打で藤井、平田ともに生還、大島の中前安打で京田一挙三進、ビシエド四球で満塁、（投手中川）アルモンテの左翼線二塁打で京田、大島、ビシエドいずれも生還、高橋一飛、福田の中前安打でアルモンテ一挙生還、大野奨、藤井ともに三飛

◇７回（両軍０）

【巨】坂本勇二ゴロ、重信中前安打、マギーの三ゴロで重信二封、岡本三振

【中】アルモンテ遊ゴロ、高橋投ゴロ、福田遊撃内野安打、大野奨三直

◇６回【巨】（投手ロドリゲス）岡本中前安打、亀井の三ゴロを福田が二塁悪送球し、岡本一挙三進、亀井二進、ゲレーロの三ゴロで岡本生還、亀井三進、大城三ゴロ、山本四球、今村三振

【中】京田遊ゴロ、大島左前安打、ビシエド遊ゴロ併殺打（巨１、中０）

◇５回【巨】（投手浅尾）坂本勇、重信、マギー３者連続三振

【中】大野奨四球、浅尾の代打荒木二ゴロ併殺打、平田右飛（両軍０）

◇４回【巨】マギー中前安打、岡本四球で一、二塁、亀井の右中間二塁打でマギー生還、岡本一挙生還、ゲレーロ遊ゴロ、大城の右中間二塁打で亀井生還、山本一邪飛、今村遊ゴロ

【中】ビシエド中飛、アルモンテ左中間二塁打、高橋の一ゴロでアルモンテ三進、福田二飛

（巨３、中０）

◇３回【巨】（投手木下雄）山本四球、今村の三前バントで山本二進、坂本勇の左前安打で山本一挙生還、重信遊ゴロ併殺打

【中】平田中飛、京田三振、大島三ゴロ

（巨１、中０）

◇２回【巨】今村三振、坂本勇三ゴロ、重信右越１号本塁打、マギー左前安打、岡本にときマギー二盗、岡本の左越二塁打でマギー生還、亀井の中前安打で岡本一挙生還、ゲレーロの左翼線二塁打で亀井一挙生還、大城左飛

【中】ビシエド右前安打、アルモンテの右前安打でビシエド二進、高橋死球で満塁、福田の三ゴロでビシエド本封、なおも満塁、大野奨の中前安打でアルモンテ生還、高橋一挙生還、松坂の代打堂上遊ゴロ併殺打（巨４、中２）

◇１回

（巨３、中０）

【巨】坂本勇左翼線二塁打、重信の右前安打で坂本勇三進、マギー右飛、岡本のとき重信二盗、岡本中越２８号３ラン、亀井左前安打、ゲレーロの二ゴロで亀井二進、大城四球で一、二塁、山本の遊ゴロで大城二封

【中】平田、京田ともに二ゴロ、大島三ゴロ