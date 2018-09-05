【巨人】岡本が２９号、ゲレーロ１４号場外弾もルーキー東から白星奪えず…ＤｅＮＡ戦経過

◆巨人３―６ＤｅＮＡ（５日・富山）

◇９回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手池田）柴田二ゴロ、大和遊ゴロ、宮崎三ゴロ

【巨】（投手山崎、捕手嶺井、二塁石川、三塁柴田、左翼関根）亀井三ゴロ、ゲレーロ左越１４号本塁打、山本左飛、池田の代打阿部三振

◇８回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】（投手沢村、捕手大城）筒香左越３３号本塁打、ソト遊ゴロ、桑原三ゴロ、伊藤四球、三嶋の代打佐野一ゴロ

【巨】（投手パットン、右翼佐野）坂本勇四球、重信遊直、マギーの二ゴロで坂本勇二封、岡本左飛

◇７回（Ｄ２、巨０）

【Ｄ】伊藤、東の代打田中浩ともに二ゴロ、柴田左前安打、大和の中前二塁打で柴田生還、宮崎の右前安打で大和一挙生還、本塁送球の間に宮崎二進、ロペス左飛

【巨】（投手三嶋）山本、小林の代打田中俊、内海の代打大城３者連続三振

◇６回（両軍０）

【Ｄ】（投手内海）ロペス三振、筒香中飛、ソト四球、桑原のとき暴投でソト二進、桑原遊ゴロ

【巨】岡本、亀井ともに三振、ゲレーロ三ゴロ

◇５回（両軍０）

【Ｄ】柴田三振、大和遊ゴロ、宮崎三ゴロ

【巨】吉川光の代打石川三振、坂本勇右翼線二塁打、重信四球、マギー遊ゴロ併殺打

◇４回（Ｄ２、巨０）

【Ｄ】筒香左越３２号本塁打、ソト遊ゴロ、桑原右中間三塁打、伊藤の中飛で桑原生還、東三振

【巨】ゲレーロ三振、山本二ゴロ、小林三振

◇３回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】柴田死球、大和の捕前バントで柴田二進、宮崎右飛、ロペス二ゴロ

【巨】坂本勇三振、重信左飛、マギー右前安打、岡本左越２９号２ラン、亀井三振

◇２回（両軍０）

【Ｄ】桑原右前安打、伊藤三ゴロ併殺打、東三振

【巨】ゲレーロ中前安打、山本四球でゲレーロ二進、小林のときゲレーロ飛び出しタッチアウト（記録は盗塁死）、挟殺プレーの間に山本二進、小林二飛、吉川尚二ゴロ

◇１回（Ｄ１、巨０）

【Ｄ】大和中前二塁打、宮崎の二ゴロで大和三進、ロペスの中前安打で大和生還、筒香中飛、ソト遊ゴロ

【巨】坂本勇遊撃内野安打、重信の投前バントで坂本勇二封、マギー三振、岡本の左前安打で重信二進、亀井左飛