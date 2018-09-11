【巨人】メルセデス、ヤクルトから初失点で３敗目…ヤクルト戦試合経過

◆巨人１―４ヤクルト（１１日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【ヤ】（投手中川、一塁阿部、左翼岡本、右翼ゲレーロ）坂口二ゴロ、青木左前安打、山田哲のとき暴投で青木二進、山田哲三振、上田四球、畠山三振

【巨】（投手石山）ゲレーロ左飛、大城、田中俊ともに三振

◇８回（ヤ３、巨０）

【ヤ】坂口遊撃内野安打、青木の左前安打で坂口二進、（投手アダメス）山田哲の二ゴロで坂口三進、青木二進、バレンティンのとき捕逸で坂口生還、青木三進、バレンティンの中前安打で青木生還（代走上田）、畠山の右前安打で上田一挙三進、大引の左前安打で上田生還、畠山二進、西浦四球で満塁、中村三振、小川右飛

【巨】（左翼坂口、右翼上田）坂本勇右前二塁打、重信三振、マギー捕邪飛、岡本四球、亀井の代打阿部三振

◇７回（両軍０）

【ヤ】西浦、中村ともに遊ゴロ、小川中飛

【巨】大城中飛、田中俊二ゴロ、メルセデス遊ゴロ

◇６回（ヤ１、巨０）

【ヤ】青木遊ゴロ、山田哲遊撃内野安打、バレンティンの中越二塁打で山田哲一挙生還、畠山の中前安打でバレンティン三進、大引遊ゴロ併殺打

【巨】岡本遊ゴロ、亀井三邪飛、ゲレーロ右飛

◇５回（両軍０）

【ヤ】西浦中前安打、中村の投前バントで西浦二進、小川三振、坂口二飛

【巨】坂本勇左飛、重信二ゴロ、マギー右邪飛

◇４回（ヤ０、巨１）

【ヤ】バレンティン三振、畠山一邪飛、大引三振

【巨】ゲレーロ右飛、大城三振、田中俊左中間１号本塁打、メルセデス三振

◇３回（両軍０）

【ヤ】中村遊ゴロ、小川三ゴロ、坂口四球、青木死球で坂口二進、山田哲の遊ゴロで青木二封

【巨】坂本勇右前安打、重信中飛、マギーの二ゴロで坂本勇二進、岡本四球、亀井一邪飛

◇２回（両軍０）

【ヤ】畠山遊ゴロ、大引右邪飛、西浦三ゴロ

【巨】ゲレーロ、大城ともに三振、田中俊左前安打、メルセデス三振

◇１回（両軍０）

【ヤ】坂口左飛、青木二ゴロ、山田哲右越二塁打、バレンティン三ゴロ

【巨】坂本勇右飛、重信中前安打、マギーの右前安打で重信一挙三進、岡本三振、亀井左飛