【巨人】９回に山口俊がノーヒットで１点失い同点に！延長１２回痛み分け…ヤクルト戦経過
◆巨人１―１ヤクルト＝延長１２回＝（１２日・東京ドーム）
【試合経過】
◇１２回（両軍０）
【ヤ】（投手池田）武内中飛、宮本遊ゴロ、西浦右飛
【巨】田中俊の一ゴロを武内が失策、小林バント捕邪飛、陽岱鋼三振、池田の代打大城の左前安打で田中俊一挙三進、石川の代打宇佐見のとき捕手野選で大城二進、宇佐見二ゴロ
◇１１回（両軍０）
【ヤ】（投手上原、左翼石川、右翼亀井）青木三振、山田哲中飛、バレンティン二飛
【巨】（投手石山）坂本勇三振、岡本四球、吉川大のバント投ゴロで岡本二封、亀井三振
◇１０回（両軍０）
【ヤ】（投手中川）雄平、近藤の代打上田、井野３者連続三振
【巨】（投手中沢）田中俊二塁内野安打、小林の一前バントで田中俊二進、（投手秋吉）陽岱鋼の左前安打で田中俊三進、（投手中尾）中井の代打阿部の投ゴロで陽岱鋼二進、中川の代打石川三振
◇９回（ヤ１、巨０）
【ヤ】（投手山口俊、左翼亀井、中堅陽岱鋼、右翼中井）青木右飛、山田哲死球、バレンティン四球で山田哲二進、畠山四球で満塁（畠山の代走武内）、広岡の代打宮本の中犠飛で山田哲生還、西浦一ゴロ
【巨】（投手近藤、一塁武内、三塁宮本）岡本、吉川大、亀井３者連続三振
◇８回（両軍０）
【ヤ】（投手畠、三塁吉川大）大引左前安打（代走広岡）、西浦バント捕邪飛、中村の代打雄平の中前安打で広岡一挙三進、ブキャナンの代打川端、坂口ともに三振
【巨】（投手ハフ、捕手井野、三塁広岡、右翼雄平）小林三振、畠の代打山本左飛、ゲレーロ四球（代走中井）、重信の中前安打で中井二進、（投手梅野）坂本勇三振
◇７回（両軍０）
【ヤ】青木左前安打、山田哲の投直で青木飛び出し併殺、バレンティン四球、畠山二飛
【巨】坂本勇三振、岡本右飛、マギー中前安打、亀井の左前安打でマギー二進（マギーの代走吉川大）、田中俊二ゴロ
◇６回（両軍０）
【ヤ】中村、ブキャナンともに三振、坂口二ゴロ
【巨】吉川光二直、ゲレーロ二飛、重信三振
◇５回（ヤ０、巨１）
【ヤ】バレンティン二飛、畠山四球、大引の三ゴロで畠山二封、西浦の遊ゴロで大引二封
【巨】マギー左越２０号本塁打、亀井四球、田中俊遊直、小林二ゴロ併殺打
◇４回（両軍０）
【ヤ】坂口、青木ともに二ゴロ、山田哲遊ゴロ
【巨】ゲレーロ死球、重信のバント投ゴロでゲレーロ二封、坂本勇のとき重信二盗死、坂本勇四球、岡本遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【ヤ】西浦、中村ともに遊ゴロ、ブキャナン二ゴロ
【巨】田中俊、小林ともに二ゴロ、吉川光三振
◇２回（両軍０）
【ヤ】バレンティン左飛、畠山捕邪飛、大引二飛
【巨】岡本三ゴロ、マギー二ゴロ、亀井三振
◇１回（両軍０）
【ヤ】坂口二ゴロ、青木、山田哲ともに三振
【巨】ゲレーロ中飛、重信二ゴロ、坂本勇三ゴロ