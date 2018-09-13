【巨人】田口、７回途中２失点粘投も８敗目…ヤクルト戦試合経過
◆巨人２―４ヤクルト（１３日・東京ドーム）
【試合経過】
◇９回（ヤ２、巨１）
【ヤ】（投手中川、捕手宇佐見）坂口中前安打、青木左越９号２ラン、（投手アダメス）山田哲二飛、バレンティン三ゴロ、雄平左飛
【巨】（投手近藤、一塁武内、左翼坂口）重信中前安打、坂本勇の遊ゴロで重信二封、岡本中前安打、マギーのとき暴投で坂本勇三進、岡本二進、マギーの中犠飛で坂本勇生還、亀井二ゴロ
◇８回（両軍０）
【ヤ】（投手上原）西浦バント投ゴロ、広岡三振、中村四球、梅野の代打川端の遊ゴロで中村二封
【巨】（投手ハフ）小林の代打陽岱鋼三振、上原の代打山本、ゲレーロともに三ゴロ
◇７回（ヤ２、巨０）
【ヤ】中村中前安打、星の代打上田の一前バントで中村二進、坂口の右前安打で中村三進、青木の左前安打で中村生還、坂口二進、（投手畠）山田哲の二ゴロで坂口三進、青木二封、バレンティンの中前安打で坂口生還、山田哲一挙三進、雄平二ゴロ
【巨】（投手梅野）岡本遊ゴロ、マギー三振、亀井中前安打、田中俊三振
◇６回（両軍０）
【ヤ】山田哲中前安打、バレンティン右前安打、雄平遊飛、西浦、広岡ともに三振
【巨】田口二ゴロ、ゲレーロ三ゴロ、重信四球、坂本勇右飛
◇５回（両軍０）
【ヤ】星一ゴロ、坂口左飛、青木二ゴロ
【巨】亀井、田中俊、小林いずれも中飛
◇４回（ヤ０、巨１）
【ヤ】バレンティン左前安打、雄平中飛、西浦三振、広岡左前安打、中村三振
【巨】重信三振、坂本勇遊飛、岡本右越３１号本塁打、マギー三振
◇３回（両軍０）
【ヤ】中村中前安打、星のバント投ゴロで中村二封、坂口の一ゴロで星二封、青木の左中間安打で坂口一挙三進、山田哲三振
【巨】小林二ゴロ、田口三振、ゲレーロ遊飛
◇２回（両軍０）
【ヤ】雄平投ゴロ、西浦遊ゴロ、広岡二ゴロ
【巨】マギー中前安打、亀井の投ゴロでマギー二封、田中俊投ゴロ併殺打
◇１回（両軍０）
【ヤ】坂口三飛、青木投ゴロ、山田哲四球、バレンティン三振
【巨】ゲレーロ右飛、重信中飛、坂本勇四球、岡本の三ゴロで坂本勇二封