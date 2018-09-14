【巨人】４点差追い上げられず首位・広島と１５差に…試合経過

◆ＤｅＮＡ４―２巨人（１４日・横浜）

巨人は内海が失った４点を巻き返すことが出来ず連敗。首位・広島とのゲーム差は１５、借金は６となった。

◇９回（巨０、ＤＸ）

【巨】（投手山崎、）大城、山本、アダメスの代打阿部三者連続三振

◇８回（巨１、Ｄ０）

【巨】（投手パットン、捕手嶺井）坂本勇遊ゴロ、重信一塁内野安打、マギーの左中間二塁打で重信一挙生還、岡本死球、（パットン、球審に暴言はき退場。投手砂田）亀井右飛（岡本の代走中井）、（投手三嶋）ゲレーロ二飛

【Ｄ】（一塁中井）桑原遊ゴロ、柴田一ゴロ、三嶋の代打関根中飛

◇７回（巨１、Ｄ０）

【巨】（二塁柴田、右翼ソト）亀井左飛、ゲレーロ遊ゴロ、大城左越４号本塁打、（投手三上）山本死球、野上の代打田中俊二ゴロ

【Ｄ】（投手アダメス）ロペス二飛、筒香左飛、ソト三振

◇６回（両軍０）

【巨】重信中飛、マギー二ゴロ、岡本三振

【Ｄ】（投手野上）細川、井納三振、伊藤中前安打、大和の左前安打で伊藤二進、宮崎の遊ゴロで大和二封

◇５回（巨０、Ｄ２）

【巨】大城右飛、山本中前安打、内海スリーバント失敗三振、坂本勇二飛

【Ｄ】宮崎三ゴロ、ロペス右飛、筒香左越３４号本塁打、ソト右中間３１号本塁打、桑原三ゴロ

◇４回（巨０、Ｄ１）

【巨】マギー捕ゴロ、岡本右前安打、亀井の二ゴロで岡本二封、ゲレーロ二ゴロ

【Ｄ】ソト三振、桑原遊撃内野安打、細川の左翼線二塁打で桑原三進、井納の二ゴロが野選となり桑原生還、細川三進、伊藤のバント一ゴロで細川本塁ねらうもタッチアウト、井納二進、大和三振

◇３回（両軍０）

【巨】内海三ゴロ、坂本勇右飛、重信左飛

【Ｄ】宮崎右飛、ロペス三ゴロ、筒香左飛

◇２回（巨０、Ｄ１）

【巨】岡本左前安打、亀井三振、ゲレーロ二飛、大城の左前安打で岡本二進、山本三振

【Ｄ】ソト左前安打、桑原右飛、細川三振、井納の右前安打でソト一挙三進、伊藤の中前安打でソト生還、井納二進、大和の遊ゴロで伊藤二封

◇１回（両軍０）

【巨】坂本勇遊ゴロ、重信右飛、マギー三振

【Ｄ】大和三振、宮崎左越二塁打、ロペス中飛、筒香左飛