【巨人】ゲーム差１・５に縮められる…ＤｅＮＡ戦経過
2018年9月15日17時28分 スポーツ報知
◆ＤｅＮＡ３―１巨人（１５日・横浜）
【試合経過】
◇９回（巨０、ＤＸ）
【巨】（投手山崎、左翼関根）畠の代打ゲレーロ中飛、坂本勇三ゴロ、重信三振
◇８回（巨０、Ｄ１）
【巨】（投手パットン）亀井中飛、山本の代打田中俊、大城ともに三振
【Ｄ】（投手畠、二塁田中俊）筒香右中間二塁打（代走関根）、ロペス遊ゴロ、桑原の投前バントで関根三進、柴田の左前安打で関根生還、パットンの代打乙坂右飛
◇７回（巨１、Ｄ０）
【巨】坂本勇右飛、重信左前三塁打、（投手三上）マギーの中前安打で重信生還、岡本一邪飛、（投手エスコバー）阿部一直
【Ｄ】大和遊ゴロ、宮崎右飛、ソト三振
◇６回（両軍０）
【巨】山本三振、小林の代打大城右飛、菅野三振
【Ｄ】（捕手大城）柴田、平良ともに三振、嶺井遊飛
◇５回（両軍０）
【巨】岡本、阿部、亀井３者連続三振
【Ｄ】ソト右前安打、筒香中飛、ロペス三邪飛、桑原の三ゴロでソト二封
◇４回（両軍０）
【巨】（二塁柴田、右翼ソト）坂本勇三ゴロ、重信三振、マギー右飛
【Ｄ】平良一ゴロ、嶺井遊ゴロ、大和左前安打、宮崎の遊ゴロで大和二封
◇３回（巨０、Ｄ１）
【巨】山本三振、小林右飛、菅野投ゴロ
【Ｄ】大和中前安打、宮崎、ソトともに三振、筒香四球で一、二塁、ロペス四球で満塁、桑原押し出し四球で大和生還、なお満塁、細川三振
◇２回（両軍０）
【巨】岡本遊ゴロ、阿部左飛、亀井三振
【Ｄ】細川、平良ともに三振、嶺井遊ゴロ
◇１回（巨０、Ｄ１）
【巨】坂本勇右前安打、重信中飛、マギー遊ゴロ併殺打
【Ｄ】大和三邪飛、宮崎右前安打、ソト三振、筒香死球で一、二塁、ロペスの二飛失で宮崎一挙生還、筒香三進、ロペス二進、桑原三ゴロ