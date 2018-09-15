【巨人】ゲーム差１・５に縮められる…ＤｅＮＡ戦経過

◆ＤｅＮＡ３―１巨人（１５日・横浜）

【試合経過】

◇９回（巨０、ＤＸ）

【巨】（投手山崎、左翼関根）畠の代打ゲレーロ中飛、坂本勇三ゴロ、重信三振

◇８回（巨０、Ｄ１）

【巨】（投手パットン）亀井中飛、山本の代打田中俊、大城ともに三振

【Ｄ】（投手畠、二塁田中俊）筒香右中間二塁打（代走関根）、ロペス遊ゴロ、桑原の投前バントで関根三進、柴田の左前安打で関根生還、パットンの代打乙坂右飛

◇７回（巨１、Ｄ０）

【巨】坂本勇右飛、重信左前三塁打、（投手三上）マギーの中前安打で重信生還、岡本一邪飛、（投手エスコバー）阿部一直

【Ｄ】大和遊ゴロ、宮崎右飛、ソト三振

◇６回（両軍０）

【巨】山本三振、小林の代打大城右飛、菅野三振

【Ｄ】（捕手大城）柴田、平良ともに三振、嶺井遊飛

◇５回（両軍０）

【巨】岡本、阿部、亀井３者連続三振

【Ｄ】ソト右前安打、筒香中飛、ロペス三邪飛、桑原の三ゴロでソト二封

◇４回（両軍０）

【巨】（二塁柴田、右翼ソト）坂本勇三ゴロ、重信三振、マギー右飛

【Ｄ】平良一ゴロ、嶺井遊ゴロ、大和左前安打、宮崎の遊ゴロで大和二封

◇３回（巨０、Ｄ１）

【巨】山本三振、小林右飛、菅野投ゴロ

【Ｄ】大和中前安打、宮崎、ソトともに三振、筒香四球で一、二塁、ロペス四球で満塁、桑原押し出し四球で大和生還、なお満塁、細川三振

◇２回（両軍０）

【巨】岡本遊ゴロ、阿部左飛、亀井三振

【Ｄ】細川、平良ともに三振、嶺井遊ゴロ

◇１回（巨０、Ｄ１）

【巨】坂本勇右前安打、重信中飛、マギー遊ゴロ併殺打

【Ｄ】大和三邪飛、宮崎右前安打、ソト三振、筒香死球で一、二塁、ロペスの二飛失で宮崎一挙生還、筒香三進、ロペス二進、桑原三ゴロ