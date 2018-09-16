【巨人】重信４安打３打点、マギー３打点、阿部満塁弾 山口俊８点差で最終回ピシャリ…中日戦経過

◆巨人１１―３中日（１６日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（中０、巨Ｘ）

【中】（投手山口俊、三塁吉川大）大島中飛、ビシエド三ゴロ、アルモンテ二飛

◇８回（中１、巨３）

【中】（投手畠、捕手小林、一塁岡本、左翼亀井、右翼長野）高橋一ゴロ、岩瀬の代打藤井三邪飛、松井雅右中間二塁打、亀沢の右中間三塁打で松井雅生還、平田四球、京田の遊ゴロで平田二封

【巨】（投手浅尾）田中俊遊飛、畠の代打立岡中前安打、坂本勇のとき立岡二盗、坂本勇四球、重信の中越三塁打で立岡、坂本勇ともに生還、マギーの中前安打で重信生還（マギーの代走吉川大）、岡本三ゴロ併殺打

◇７回（中０、巨５）

【中】（投手上原）平田遊飛、京田中飛、大島右翼線二塁打、ビシエド死球、アルモンテ遊飛

【巨】田中俊三振、（投手福谷）上原の代打ゲレーロ三振、坂本勇中前安打、重信の右前安打で坂本勇二進、マギー四球で満塁、岡本押し出し四球で坂本勇生還、なお満塁、（投手岩瀬）阿部右越９号満塁本塁打、大城の代打長野の遊ゴロで一塁ビシエドが失策、亀井中飛

◇６回（中１、巨０）

【中】ビシエド、アルモンテともに中前安打で一、二塁、高橋の中前安打でビシエド生還、アルモンテ二進、（投手アダメス）福田三振、松井雅の一ゴロで高橋二封、アルモンテ三進、吉見の代打亀沢の二ゴロで松井雅二封

【巨】（投手ロドリゲス、二塁亀沢、三塁高橋）阿部遊ゴロ、大城三振、亀井一ゴロ

◇５回（中０、巨２）

【中】吉見遊ゴロ、平田左翼線二塁打、京田三飛、大島三振

【巨】田中俊中前安打、今村の三前バントで田中俊二進、坂本勇四球、重信の二ゴロで田中俊三進、坂本勇二進、マギーの中前安打で田中俊、坂本勇ともに生還、岡本左飛

◇４回（両軍０）

【中】アルモンテ二ゴロ、高橋右飛、福田中前安打、松井雅三ゴロ

【巨】阿部二ゴロ、大城三振、亀井投ゴロ

◇３回（両軍０）

【中】平田左飛、京田四球、大島の右前安打で京田一挙三進、ビシエド三ゴロ併殺打

【巨】坂本勇三塁内野安打、重信の左前安打で坂本勇二進、マギー二ゴロ併殺打、岡本遊ゴロ

◇２回（両軍０）

【中】福田二ゴロ、松井雅遊ゴロ、吉見二ゴロ

【巨】阿部中前安打、大城の右前安打で阿部二進、亀井の二ゴロで大城二封、阿部三進、田中俊中飛、今村三振

◇１回（両軍１）

【中】平田中前安打、京田の左前安打で平田二進、大島三振、ビシエド中飛、アルモンテの左翼線安打で平田生還、京田三進、高橋二ゴロ

【巨】坂本勇三振、重信右越２号本塁打、マギー投ゴロ、岡本二飛