【巨人】陽、代打で１０号ソロ、通算１００本塁打も空砲…中日戦経過

◆巨人２―４中日（１７日・東京ドーム）

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【中】（投手山口俊、中堅陽岱鋼）亀沢中前安打、平田中飛、京田二ゴロ併殺打

【巨】長野三ゴロ、吉川大遊ゴロ、大城三ゴロ

◇８回（中０、巨１）

【中】（遊撃吉川大）アルモンテ中前安打（代走工藤）、高橋の投前バントで工藤二進、（投手アダメス）福田死球、松井雅二ゴロ併殺打

【巨】（投手祖父江、左翼工藤）陽岱鋼中越１０号本塁打、重信三振、マギー三ゴロ、岡本四球、（投手ロドリゲス、二塁亀沢、三塁高橋）阿部三ゴロ

◇７回（中０、巨１）

【中】（投手池田、二塁田中俊、遊撃山本）ガルシア三振、平田中前安打、京田の三塁内野安打で平田二進、大島の右飛で平田三進、京田二進、ビシエド右飛

【巨】岡本三ゴロ、阿部右前安打、長野の左翼線二塁打で阿部三進、山本の代打ゲレーロの中犠飛で阿部生還、大城四球、田中俊一ゴロ

◇６回（中４、巨０）

【中】京田四球、大島の二ゴロで京田二進、ビシエドの左前安打で京田一挙生還、アルモンテのときビシエド二盗、アルモンテ四球、高橋二飛、福田左中間１２号３ラン、松井雅三ゴロ

【巨】大城遊ゴロ、メルセデスの代打田中俊三振、坂本勇投手内野安打、重信四球で坂本勇二進、マギー一ゴロ

◇５回（両軍０）

【中】松井雅遊ゴロ、ガルシア一ゴロ、平田遊ゴロ

【巨】阿部左飛、長野二ゴロ、山本三ゴロ

◇４回（両軍０）

【中】ビシエド右飛、アルモンテ左前安打、高橋三振、福田投ゴロ

【巨】坂本勇三振、重信左飛、マギー中前安打、岡本右飛

◇３回（両軍０）

【中】ガルシア一ゴロ、平田一飛、京田右中間二塁打、大島三ゴロ

【巨】山本三ゴロ、大城、メルセデスともに三振

◇２回（両軍０）

【中】高橋三振、福田二ゴロ、松井雅左邪飛

【巨】岡本右飛、阿部左飛、長野右前安打、平田の一塁送球で長野タッチアウト

◇１回（両軍０）

【中】平田二ゴロ、京田三振、大島投手内野安打、ビシエドの左前安打で大島二進、アルモンテ二ゴロ

【巨】坂本勇右飛、重信暴投振り逃げ、マギー二ゴロ併殺打