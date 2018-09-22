【巨人】菅野、１３勝！チームでは２３年ぶりのシーズン６度目の完封…ヤクルト戦経過
◆巨人５―０ヤクルト（２２日・東京ドーム）
【試合経過】
◇９回（ヤ０、巨Ｘ）
【ヤ】（三塁吉川大、左翼立岡）山田哲右前安打、バレンティン右邪飛、雄平の右前安打で山田哲二進、村上三振、西浦中飛
◇８回
【ヤ】秋吉の代打宮本一ゴロ、坂口遊ゴロ、青木中飛
【巨】（投手中尾）岡本三振、田中俊四球、長野遊飛、ゲレーロの左前安打で田中俊二進（ゲレーロの代走立岡）、小林遊ゴロ（両軍０）
◇７回（ヤ０、巨１）
【ヤ】（一塁岡本、二塁田中俊、三塁マギー）村上遊ゴロ、西浦三振、中村二ゴロ
【巨】菅野遊ゴロ、坂本勇左越１５号本塁打、重信、マギーともに三振
◇６回（ヤ０、巨１）
【ヤ】坂口左中間二塁打、青木一ゴロ、山田哲三振、バレンティン四球、雄平二ゴロ
【巨】岡本三振、阿部中前安打（代走田中俊）、長野の中前安打で田中俊二進、ゲレーロの左前安打で田中俊生還、長野二進、（投手秋吉）小林三ゴロ併殺打
◇５回（両軍０）
【ヤ】西浦右飛、中村三振、カラシティー右飛
【巨】小林三振、菅野中飛、坂本勇四球、重信のとき坂本勇二盗、重信四球、マギー三振
◇４回（両軍０）
【ヤ】山田哲三振、バレンティン右飛、雄平遊撃内野安打、村上投ゴロ
【巨】阿部中飛、長野中前安打、ゲレーロ三ゴロ併殺打
◇３回（両軍０）
【ヤ】カラシティー三振、坂口投ゴロ、青木三振
【巨】重信中飛、マギー三ゴロ、岡本右邪飛
◇２回（両軍０）
【ヤ】バレンティン四球、雄平の二ゴロでバレンティン二進、村上三振、西浦の右前安打でバレンティン三進、中村三振
【巨】小林二ゴロ、菅野投ゴロ、坂本勇二ゴロ
◇１回（ヤ０、巨３）
【ヤ】坂口遊ゴロ、青木投ゴロ、山田哲左飛
【巨】坂本勇右前安打、重信の遊ゴロを遊撃西浦が失策し坂本勇一挙三進、マギーの三ゴロで坂本勇生還、重信二進、岡本四球、阿部のとき暴投で重信三進、岡本二進、阿部三振、長野の左前安打で重信、岡本ともに生還、ゲレーロ三振