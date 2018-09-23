【巨人】山口俊、９回一打同点のピンチしのぎ移籍後初セーブ…阪神戦経過
◆阪神１―２巨人（２３日・甲子園）
【試合経過】
◇９回（両軍０）
【巨】（投手ドリス）坂本勇三直、重信左飛、マギー三振
【神】（投手山口俊、捕手小林、三塁吉川大）中谷中前安打、梅野の投前バントで中谷二進、ナバーロ三振、糸原一ゴロ
◇８回（巨１、神０）
【巨】（投手藤川、遊撃植田）マギー三振、岡本四球、阿部の投ゴロで岡本二進、長野申告敬遠、立岡の中前安打で岡本一挙生還、長野一挙三進、大城のとき捕逸で立岡二進、大城四球で満塁、畠三振
【神】（一塁岡本、二塁田中俊、三塁マギー）糸井、大山ともに三振、藤川の代打伊藤隼右飛
◇７回（巨０、神１）
【巨】ゲレーロ四球（代走立岡）、大城の投前バントで立岡二進、（投手桑原）アダメスの代打山本三振、坂本勇申告敬遠、重信三振
【神】（投手上原、左翼立岡）中谷捕邪飛、梅野左前安打、ナバーロ三振、糸原の右前安打で梅野一挙三進、森越の代打鳥谷の中前安打で梅野生還、糸原一挙三進（鳥谷に代走植田）、（投手畠）福留三振
◇６回（巨１、神０）
【巨】坂本勇右飛、重信遊ゴロ、マギー四球、岡本の左前安打でマギー二進、（投手能見）阿部の右前安打でマギー一挙生還、岡本二進、亀井の代打長野遊飛
【神】（右翼長野）福留三邪飛、糸井左前二塁打、（投手アダメス）大山遊ゴロ、陽川三振
◇５回（両軍０）
【巨】阿部右前安打、亀井の左前安打で阿部二進、ゲレーロ、大城ともに三振、今村の代打宇佐見一ゴロ
【神】（投手中川）青柳投ゴロ、糸原左前安打、森越遊ゴロ併殺打
◇４回（両軍０）
【巨】重信三振、マギー投ゴロ、岡本遊飛
【神】陽川中飛、中谷三振、梅野遊ゴロ
◇３回（両軍０）
【巨】大城、今村、坂本勇三者連続三振
【神】糸原一ゴロ、森越三振、福留右前安打、糸井四球で福留二進、大山一ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】阿部二ゴロ、亀井三飛、ゲレーロ遊ゴロ
【神】糸井左飛、大山左前安打、陽川左飛、中谷のとき大山二盗、大城の二塁悪送球で大山三進、中谷四球、梅野四球で満塁、青柳投ゴロ
◇１回（両軍０）
【巨】坂本勇三ゴロ、重信三振、マギー右前安打、岡本三振
【神】糸原三振、森越右飛、福留三振