【巨人】０―０引き分けでシーズン貯金なしが確定…阪神戦試合経過
◆阪神０―０巨人＝延長１２回規定により引き分け＝（２４日・甲子園）
【試合経過】
◇１２回（両軍０）
【巨】（投手能見）ゲレーロ三振、重信二ゴロ、小林投ゴロ
【神】（左翼重信、中堅陽岱鋼）糸原投ゴロ、森越の代打鳥谷遊ゴロ、福留三飛
◇１１回（両軍０）
【巨】（投手岡本）マギー遊飛、岡本四球、田中俊の投前バントで岡本二進（代走吉川大）、長野遊ゴロ
【神】（一塁マギー、三塁吉川大）中谷三振、梅野、陽川三振
◇１０回（両軍０）
【巨】ゲレーロ遊ゴロ、畠の代打重信四球、小林のバント投ゴロで重信二封、坂本勇中前安打、立岡の代打亀井三振
【神】（投手山口俊、中堅重信）糸井、大山ともに、ドリスの代打伊藤隼三者連続三振
◇９回（両軍０）
【巨】（投手ドリス、一塁陽川）岡本三ゴロ、田中俊、長野ともに三振
【神】（投手畠、捕手小林）陽川左前安打、糸原バント一飛、森越スリーバント失敗三振、福留三振
◇８回（両軍０）
【巨】（投手桑原）メルセデス二ゴロ、坂本勇三ゴロ、立岡四球、マギー三振
【神】ナバーロ遊ゴロ、中谷中前安打、梅野三ゴロ併殺打
◇７回（両軍０）
【巨】岡本左翼線二塁打、阿部の一ゴロが野選となり、ナバーロの悪送球の間に岡本三進（代走田中俊）、長野捕邪飛、ゲレーロ、大城ともに三振
【神】（一塁岡本、二塁田中俊、三塁マギー）福留二ゴロ、糸井中飛、大山左前安打、ナバーロのとき大山飛び出しタッチアウト（記録は盗塁死）
◇６回（両軍０）
【巨】坂本勇三振、立岡遊ゴロ、マギー捕ゴロ
【神】梅野、岩貞ともに三振、糸原四球、森越三振
◇５回（両軍０）
【巨】ゲレーロ二ゴロ、大城二飛、メルセデス投ゴロ
【神】大山三振、ナバーロ三ゴロ、中谷中飛
◇４回（両軍０）
【巨】マギー右飛、岡本三塁内野安打（ベースに当たる）、阿部左飛、長野中飛
【神】森越二ゴロ、福留右飛、糸井中飛
◇３回（両軍０）
【巨】メルセデス三振、坂本勇右飛、立岡三振
【神】梅野遊飛、岩貞三振、糸原二ゴロ
◇２回（両軍０）
【巨】阿部三振、長野二飛、ゲレーロ四球、大城遊ゴロ
【神】糸井中前安打、大山、ナバーロともに三振、中谷右飛
◇１回（両軍０）
【巨】坂本勇左前安打、立岡バント捕邪飛、マギー中飛、岡本三振
【神】糸原二ゴロ、森越遊ゴロ、福留三振