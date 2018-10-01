【巨人】阿部、長嶋茂雄さんの球団記録超え新人から１８年連続２ケタ本塁打も空砲…試合経過

ベンチで厳しい表情の高橋監督ら巨人ナイン

◆ヤクルト８―５巨人（１日・神宮）

【試合経過】

◇９回（巨２、ヤＸ）

【巨】（投手石山、一塁川端、左翼上田、中堅坂口）亀井右越１３号本塁打、大城中越二塁打、池田の代打陽岱鋼の中飛で大城三進、坂本勇の左前安打で大城生還、田中俊の一ゴロで坂本勇二進、マギー二飛

◇８回（巨２、ヤ１）

【巨】（投手近藤）坂本勇左中間１８号本塁打、田中俊中前安打、マギー右飛、岡本の中前安打で田中俊一挙三進、阿部の二ゴロで田中俊生還、岡本二進、長野中飛

【ヤ】（投手野上）大引右前安打、西浦の三前バントで大引二進、中村の右飛で大引三進、（投手池田）近藤の代打川端の中前安打で大引生還、坂口の中前安打で川端二進、青木左飛

◇７回（巨１、ヤ０）

【巨】阿部右越１０号本塁打、長野左飛、亀井右飛、小林の代打大城左翼線二塁打、中川の代打辻一直

【ヤ】（投手谷岡、捕手大城）青木右前安打、山田哲中飛、バレンティン、雄平ともに三振

◇６回（両軍０）

【巨】坂本勇三ゴロ、田中俊三振、マギー中前安打、岡本一飛

【ヤ】（投手中川）中村三ゴロ、小川三振、坂口中飛

◇５回（巨０、ヤ３）

【巨】亀井、中飛、小林遊、吉川光の代打ゲレーロともに遊ゴロ

【ヤ】（投手アダメス）青木捕邪飛、山田哲左翼線二塁打、バレンティンのとき暴投で山田哲三進、バレンティン四球、雄平左越１１号３ラン、大引遊ゴロ、西浦三振

◇４回（巨０、ヤ２）

【巨】岡本三ゴロ、阿部三振、長野遊ゴロ

【ヤ】大引左中間４号本塁打、西浦左翼線二塁打、中村の投ゴロで西浦三進、小川三振、坂口の左前安打で西浦生還、青木のとき坂口二盗失敗

◇３回（両軍０）

【巨】吉川光二ゴロ、坂本勇三振、田中俊一塁内野安打、マギー右飛

【ヤ】山田哲右飛、バレンティン三ゴロ、雄平二ゴロ

◇２回（巨０、ヤ２）

【巨】阿部、長野ともに三振、亀井右翼線二塁打、小林三振

【ヤ】雄平遊撃内野安打、大引左越３号２ラン、西浦中飛、中村三塁内野安打、小川スリーバント失敗三振、坂口の左前安打で中村二進、青木三振

◇１回（両軍０）

【巨】坂本勇右前安打、田中俊の一ゴロで坂本勇二進、マギー三振、岡本のとき暴投で坂本勇三進、岡本三振

【ヤ】坂口二ゴロ、青木中前安打、山田哲中飛、バレンティン三振