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【巨人】菅野、無四球で今季８度目完封１５勝目…広島戦試合経過

2018年10月4日21時34分  スポーツ報知
  • ３試合連続完封で１５勝目を挙げナインとハイタッチをする菅野（中央、左端は小林、カメラ・中島　傑）

　◆広島０―４巨人（４日・マツダスタジアム）

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手中田、捕手船越、左翼松山）坂本勇右飛、田中俊三振、マギー二飛

　【広】（三塁吉川大）田中左飛、丸三振、鈴木中飛

　◇８回（巨２、広０）

　【巨】（投手今村）阿部右越１１号本塁打、長野左越１３号本塁打、陽岱鋼中飛、小林、菅野ともに三振

　【広】（一塁岡本、左翼中井）会沢の代打松山三振、今村の代打西川遊飛、野間三振

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手永川）田中俊三振、マギー右飛、岡本二ゴロ

　【広】鈴木三飛、メヒア右飛、安部右翼線二塁打、菊池二ゴロ

　◇６回（巨１、広０）

　【巨】長野三塁内野安打、亀井の遊ゴロで長野二封、小林の中前安打で亀井一挙三進、菅野の投前バントで亀井生還、小林二進、（投手岡田）坂本勇右飛

　【広】（中堅陽岱鋼、右翼長野）野間三振、田中二ゴロ、丸右飛

　◇５回（巨１、広０）

　【巨】菅野二飛、坂本勇中前安打、田中俊の右前安打で坂本勇二進、マギー三振、岡本の中前安打で坂本勇生還、田中俊三進、阿部三直

　【広】安部二直、菊池二塁内野安打、会沢遊飛、野村三振

　◇４回（両軍０）

　【巨】阿部右翼線安打、長野の一ゴロで阿部二封、亀井一邪飛、小林二ゴロ

　【広】田中右前安打、丸中飛、鈴木のとき田中二盗、鈴木、メヒアともに三振

　◇３回（両軍０）

　【巨】菅野三振、坂本勇中前安打、田中俊の二ゴロで坂本勇二進、マギー四球、岡本捕邪飛

　【広】会沢、野村ともに三振、野間遊ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【巨】（左翼野間、中堅丸）長野遊ゴロ、亀井二ゴロ、小林三振

　【広】メヒア中飛、安部投ゴロ、菊池遊ゴロ

　◇１回（両軍０）

　【巨】坂本勇中飛、田中俊中前安打、マギー右飛、岡本の三ゴロ失で田中俊二進、阿部遊ゴロ

　【広】天谷捕ゴロ、田中右前安打、丸三振のとき田中二盗、鈴木三振

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