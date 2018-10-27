【巨人】秋季キャンプ平均２３・９歳…若手底上げへ、最年長は２９歳の小林ら

巨人は２７日、秋季宮崎キャンプの参加選手を発表した。 全３４選手で３０代はゼロ。最年長は２９歳の小林、田原、高木京で、平均年齢（２７日時点で）は２３・９歳と若手主体の顔ぶれとなった。 ２５日のドラフトでは育成４人を含め、指名１０選手中９人が高校生。若手選手の数が増え、チーム内競争は激化しそうだ。秋季キャンプ参加選手は以下の通り（年齢は２７日時点）。 【投手】 鍬原拓也（２２）、宮國椋丞（２６）、桜井俊貴（２５）、田原誠次（２９）、谷岡竜平（２２）、今村信貴（２４）、池田駿（２５）、戸根千明（２６）、高田萌生（２０）、高木京介（２９）、大江竜聖（１９）、田口麗斗（２３）、坂本工宜（２４）、巽大介（２１）、田中優大（１９）、橋本篤郎（２０） 【捕手】 小林誠司（２９）、宇佐見真吾（２５）、岸田行倫（２２）、大城卓三（２５） 【内野手】 吉川尚輝（２３）、北村拓己（２３）、山本泰寛（２５）、若林晃弘（２５）、田中俊太（２５）、吉川大幾（２６）、増田大輝（２５） 【外野手】 重信慎之介（２５）、石川慎吾（２５）、立岡宗一郎（２８）、松原聖弥（２３）、和田恋（２３）、加藤脩平（１９）、笠井駿（２３）