【巨人】田口、大江が３回０封！和田豪快ソロ、立岡３打点…紅白戦の試合経過
2018年11月1日13時20分 スポーツ報知
１回表（Ｐ田口）
重信 見三振
田中俊 投ゴロ
若林 空三振
１回裏（Ｐ大江）
吉川尚 右飛
松原 遊飛
立岡 空三振
２回表（Ｐ田口）
和田恋 右飛
北村 右安打
岸田 中飛
笠井 二飛
２回裏（Ｐ大江）
大城 捕邪飛
石川 右飛
宇佐見 遊ゴロ
３回表（Ｐ田口）
加藤 右飛
重信 二ゴロ
田中俊 二ゴロ
３回裏（Ｐ大江）
山本 空三振
増田 二ゴロ
吉川大 中安打
吉川尚の打席で大江の牽制球に吉川大が逆をつかれて挟まれタッチアウト
４回表
白組２番手池田
先発田口は３回３６球１安打無失点。最速１４２キロ
（Ｐ池田・大城ＤＨから捕手）
若林 遊ゴロ
和田恋 左中間ホームラン
（内角１２６キロカット打った瞬間）
北村 空三振
岸田 右飛
４回裏
紅組２番手田中優
北村三塁から二塁
田中俊二塁から三塁
先発大江は３回３５球１安打無失点。最速１４２キロ
（Ｐ育成右腕・田中優）
吉川尚 四球
松原 四球
立岡 中前タイムリー
大城 一、三塁から四球
石川 満塁から右犠飛
宇佐見 一、三塁で中犠飛
山本 一邪飛
５回表（Ｐ池田）
笠井 遊安打
加藤の４球目池田暴投
加藤 投ゴロで１死三塁
重信 一ゴロ
（内野前進守備、イレギュラーしたゴロを吉川大が好反応で捕球、この間に三塁走者生還。原監督「ナイスプレー」と拍手）
田中俊 中安打、二盗
若林 三ゴロ
５回裏（Ｐ田中優）
増田 ニゴロ
吉川大 右安打
吉川尚 死球
（足元、臨時代走増田）
松原 四球で満塁
立岡 左前２点タイムリー
大城 中飛
石川 中飛
６回表
白組３番手田原
大城捕手から一塁
一塁吉川大が三塁
三塁増田が二塁
宇佐見ＤＨから捕手
死球の吉川尚はＤＨに
（Ｐ田原）
和田恋 ニゴロ
北村 右飛
岸田 中飛
６回裏
紅組３番手坂本工
宇佐見 中安打
山本 投ゴロ併殺
増田 四球
吉川大 四球
前の打席死球でＤＨに回った１番吉川尚を飛ばして２番松原が打席へ
松原 左飛
試合終了
紅２―５白