【巨人】ＭＬＢ選抜戦メンバー発表！ 原監督、小林、阿部、坂本、吉川尚ら
2018年11月6日15時12分 スポーツ報知
巨人は６日、１１月８日の２０１８日米野球エキシビションゲーム「巨人対ＭＬＢオールスターチーム」（１８時・東京ドーム）の参加メンバーを発表した。
原監督が復帰後、初めて東京ドームで指揮をとり、新任のコーチングスタッフも一部ベンチ入りする。
開門は１５時。１５時１０分からの巨人打撃練習も公開される。シーズン中の東京ドームナイターは巨人練習終了後の１６時開門のため、打撃練習を見られる貴重な機会になる。参加メンバーは以下の通り。
【監督】
原辰徳
【コーチ】
吉村禎章・一軍打撃総合、宮本和知・一軍投手総合、水野雄仁・一軍投手、元木大介・一軍内野守備兼打撃、相川亮二・一軍バッテリー、穴吹育大・一軍トレーニング、金城龍彦・ファーム打撃
【投手】
鍬原拓也、宮國椋丞、桜井俊貴、戸根千明、高田萌生、高木京介、大江竜聖、田口麗斗
【捕手】
小林誠司、宇佐見真吾、岸田行倫、大城卓三
【内野手】
吉川尚輝、坂本勇人、阿部慎之助、北村拓己、山本泰寛、若林晃弘、田中俊太、吉川大幾、増田大輝
【外野手】
陽岱鋼、長野久義、亀井善行、重信慎之介、石川慎吾、立岡宗一郎、松原聖弥、和田恋