【巨人】ＭＬＢ選抜戦メンバー発表！ 原監督、小林、阿部、坂本、吉川尚ら

巨人は６日、１１月８日の２０１８日米野球エキシビションゲーム「巨人対ＭＬＢオールスターチーム」（１８時・東京ドーム）の参加メンバーを発表した。

原監督が復帰後、初めて東京ドームで指揮をとり、新任のコーチングスタッフも一部ベンチ入りする。

開門は１５時。１５時１０分からの巨人打撃練習も公開される。シーズン中の東京ドームナイターは巨人練習終了後の１６時開門のため、打撃練習を見られる貴重な機会になる。参加メンバーは以下の通り。

【監督】

原辰徳

【コーチ】

吉村禎章・一軍打撃総合、宮本和知・一軍投手総合、水野雄仁・一軍投手、元木大介・一軍内野守備兼打撃、相川亮二・一軍バッテリー、穴吹育大・一軍トレーニング、金城龍彦・ファーム打撃

【投手】

鍬原拓也、宮國椋丞、桜井俊貴、戸根千明、高田萌生、高木京介、大江竜聖、田口麗斗

【捕手】

小林誠司、宇佐見真吾、岸田行倫、大城卓三

【内野手】

吉川尚輝、坂本勇人、阿部慎之助、北村拓己、山本泰寛、若林晃弘、田中俊太、吉川大幾、増田大輝

【外野手】

陽岱鋼、長野久義、亀井善行、重信慎之介、石川慎吾、立岡宗一郎、松原聖弥、和田恋