【巨人】春季キャンプ振り分け発表 ドラ１・高橋優貴は１軍

巨人は２１日、２月１日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。

詳細は以下の通り。

【１軍３４人】

◆投手（１７人）

山口俊、高橋優貴、沢村拓一、菅野智之、岩隈久志、野上亮磨、クック、田口麗斗、鍬原拓也、桜井俊貴、谷岡竜平、メルセデス、今村信貴、吉川光夫、ヤングマン、高田萌生、大江竜聖

◆捕手（３人）

阿部慎之助、小林誠司、炭谷銀仁朗

◆内野手（７人）

吉川尚輝、中島宏之、坂本勇人、岡本和真、ビヤヌエバ、田中俊太、山本泰寛

◆外野手（７人）

陽岱鋼、丸佳浩、亀井善行、重信慎之介、ゲレーロ、松原聖弥、和田恋

【２軍３１人】

◆投手（１５人）

森福允彦、大竹寛、上原浩治、宮国椋丞、畠世周、田原誠次、中川皓太、池田駿、戸根千明、高木京介、アダメス、坂本工宜、田中優大、山下亜文、ラモス

◆捕手（４人）

宇佐見真吾、岸田行倫、大城卓三、田中貴也

◆内野手（７人）

吉川大幾、北村拓己、若林晃弘、増田大輝、湯浅大、マルティネス、田島洸成

◆外野手（５人）

石川慎吾、立岡宗一郎、村上海斗、加藤脩平、笠井駿

【３軍 ２４人】

◆投手（１３人）

マシソン、直江大輔、横川凱、戸郷翔征、山川和大、高井俊、平井快青、堀岡隼人、巽大介、沼田翔平、山上信吾、橋本篤郎、与那原大剛

◆捕手（３人）

広畑塁、小山翔平、高山竜太朗

◆内野手（５人）

増田陸、松井義弥、比嘉賢伸、折下光輝、黒田響生

◆外野手（３人）

山下航汰、モタ、荒井颯太