【巨人】オープン戦初戦は黒星 菅野、２回２失点…楽天戦経過
◆オープン戦 巨人３―６楽天（２３日・那覇）
巨人は２３日、那覇でオープン戦で楽天と対戦、３―６で敗れた。先発・菅野はスプラッシュにソロ本塁打を浴びるなど２回２失点だった。
【試合経過】
◇１回（両軍０）
【楽】オコエ中飛、田中三ゴロ、浅村遊飛
【巨】吉川尚投手強襲内野安打、丸のとき吉川尚二盗、丸四球、坂本勇の遊ゴロ併殺打でで吉川尚三進、ゲレーロ三ゴロ
◇２回（楽２、巨０）
【楽】ブラッシュ中越１号本塁打、島内左前安打、ウィーラーの三ゴロが野選となり島内二進、このとき二塁送球を吉川尚が後逸し島内三進、銀次の二ゴロで島内生還、ウィーラー二進、太田三ゴロ、藤田四球、オコエ三振
【巨】ビヤヌエバ左前安打、陽岱鋼三直、亀井の投ゴロでビヤヌエバ二進、中島死球、炭谷二ゴロ
◇３回（楽１、巨１）
【楽】（投手野上）田中中越１号本塁打、浅村三振、ブラッシュ左前安打、島内遊ゴロ併殺打
【巨】（二塁山崎）吉川尚中前安打、丸のとき吉川尚二盗、丸のとき暴投で吉川尚三進、丸三振、坂本勇四球、ゲレーロの左前安打で吉川尚生還、坂本勇二進、ビヤヌエバの中飛で坂本勇三進、陽岱鋼三振
◇４回（両軍０）
【楽】ウィーラー中飛、銀次中前安打、太田遊飛、藤田二邪飛
【巨】（投手石橋、一塁内田、三塁銀次、遊撃渡辺佳）亀井左翼線安打で一挙二塁ねらうもタッチアウト、中島遊ゴロ、炭谷三振
◇５回（両軍０）
【楽】（投手今村、一塁北村、左翼石川）オコエ二ゴロ、田中三振、山崎二ゴロ
【巨】吉川尚三振、丸右前安打（代走立岡）、坂本勇の投ゴロで立岡二封、ゲレーロ三振
◇６回（楽２、巨２）
【楽】（捕手小林、二塁田中俊、遊撃山本、中堅立岡）ブラッシュ遊ゴロ、島内三塁強襲内野安打（代走辰巳）、内田の左中間二塁打で辰巳生還、銀次三振、太田の中前安打で内田生還、渡辺佳三振
【巨】（投手浜矢、左翼オコエ、右翼辰巳）ビヤヌエバ左飛、陽岱鋼右中間１号本塁打、石川左前安打、北村の右前安打で石川一挙三進、山本の右犠飛で石川生還、田中俊遊ゴロ
◇７回（両軍０）
【楽】（投手坂本工、一塁ビヤヌエバ、三塁北村）オコエ左飛、田中一ゴロ失、山崎三振、ビヤヌエバの代打卓丸のとき田中二盗失敗
【巨】立岡二ゴロ、小林遊ゴロ、ゲレーロの代打阿部中飛
◇８回（両軍０）
【楽】卓丸、（投手吉川光）辰巳、内田三者連続三振
【巨】（投手宋家豪）ビヤヌエバ三ゴロ、陽岱鋼左前安打、石川の二ゴロで陽岱鋼二進、北村右飛
◇９回（楽１、巨０）
【楽】（一塁北村、三塁吉川大）銀次遊ゴロ、（投手鍬原）太田左越二塁打、渡辺佳の二ゴロで大田三進、オコエの右前安打で太田生還、田中遊飛
【巨】（三塁渡辺佳、遊撃村林）山本左飛、田中俊一ゴロ、立岡三振