【巨人】大城、逆転３ランで勝利…日本ハム戦経過
◆オープン戦 巨人３―２日本ハム（２４日・那覇）
巨人は日本ハムを３―２で下した。２点を追う８回１死一、二塁で途中出場の大城がロドリゲスから左越えに逆転３ラン。一振りでチームを勝利に導いた。
先発・田口は３回を被安打５の１失点。
丸が２回に清宮の右中間への打球をフェンスにぶつかりながらジャンピングキャッチするスーパープレーを見せた。
◇１回（両軍０）
【日】大田右前安打、田中賢三振、西川の左前安打で大田二進、王中飛、近藤左邪飛
【巨】吉川尚三振、丸二ゴロ、坂本勇右飛
◇２回（両軍０）
【日】清宮中飛、石井三振、鶴岡右前安打、中島左飛
【巨】ゲレーロ四球、ビヤヌエバの左前安打でゲレーロ二進、陽岱鋼のときゲレーロ牽制死、陽岱鋼遊ゴロ併殺打
◇３回（日１、巨０）
【日】大田左中間二塁打、田中賢遊飛、西川の二ゴロで大田三進、王の右前安打で大田生還、近藤二ゴロ
【巨】（投手上沢）亀井、中島ともに三振、小林右飛
◇４回（両軍０）
【日】（投手メルセデス）清宮投手強襲安打、石井バント捕ゴロ併殺打、鶴岡三振
【巨】（左翼松本）吉川尚遊ゴロ、丸、坂本勇ともに三振
◇５回（両軍０）
【日】中島一ゴロ、大田二飛、田中賢の代打横尾右飛
【巨】（捕手実松）ゲレーロ三振、ビヤヌエバ四球、陽岱鋼の三塁内野安打でビヤヌエバ二進、亀井のとき二塁代走吉川大、亀井三振、中島遊ゴロ
◇６回（両軍０）
【日】（三塁吉川大）西川四球、松本の二ゴロで西川二封、近藤の左前安打で松本二進、清宮四球で満塁、石井の代打谷内二ゴロ併殺打
【巨】（投手ロドリゲス、二塁谷内）小林の代打大城右前安打、吉川尚の一直で大城帰塁できず併殺、丸三振
◇７回（両軍０）
【日】（投手桜井、捕手大城、二塁田中俊）実松三振、中島二ゴロ、大田三ゴロ
【巨】（捕手郡）坂本勇右飛、ゲレーロ一邪飛、吉川大三振
◇８回（日１、巨３）
【日】（投手沢村、左翼石川）横尾左越１号本塁打、西川四球（代走杉谷）、松本二飛、近藤のとき杉谷盗塁死、近藤四球（代走浅間）、清宮三振
【巨】（三塁浅間、左翼杉谷、中堅松本）陽岱鋼の代打阿部三振、亀井二塁内野安打、中島の左前安打で亀井二進、大城左越１号３ラン、田中俊二ゴロ、丸左前安打（代走立岡）、坂本勇のときけん制暴投で立岡二進、坂本勇左飛
◇９回（日０、巨Ｘ）
【日】（投手大江、遊撃山本、中堅立岡）谷内二ゴロ、郡遊ゴロ、中島三振