【巨人】４番・岡本がサヨナラ２ラン！丸は東京Ｄ初戦で先制適時二塁打含む２安打１打点

サヨナラ勝ちし喜ぶ巨人ナイン ９回１死一塁、右中間へサヨナラの２点本塁打を放つ岡本和真（カメラ・泉 貫太）

◆オープン戦 巨人５ｘ―４ヤクルト（２日・東京ドーム）

巨人は今季初の東京ドームでの試合で、１点を追う９回１死一塁に岡本が右翼へ逆転サヨナラ２ランを放ち勝利した。

ＦＡ加入した丸が先制適時打を含む３打数２安打の活躍だった。０―０の３回１死一塁で左中間へ先制適時二塁打を放った。

先発した菅野は３回を投げ３三振など打者９人相手に無安打に抑えた。

巨人は２点リードの７回に３番手の鍬原が村上２ラン、西浦ソロの連続本塁打を浴びて逆転されたが、最後は若き４番が勝利に導いた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【ヤ】坂口三振、青木三ゴロ、山田哲捕邪飛

◆２回（両軍０）

【ヤ】バレンティン三振、雄平二ゴロ、村上遊飛 巨人先発の菅野智之

【巨】ゲレーロ三振、ビヤヌエバ遊飛、陽岱鋼三塁内野安打、中島三ゴロ

◆３回（ヤ０、巨１）

【ヤ】西浦三振、中村、塩見ともに二ゴロ

◆４回（両軍０）

【ヤ】（投手野上）坂口右飛、青木一ゴロ、山田哲左前安打、バレンティン中飛

【巨】（左翼宮本、中堅塩見）ゲレーロ三振、ビヤヌエバ遊飛、陽岱鋼死球、中島中飛

◆５回（ヤ０、巨２）

【ヤ】雄平捕飛、村上、西浦ともに三振

◆６回（ヤ１、巨０）

【ヤ】（一塁北村、二塁田中俊、三塁岡本、左翼石川、中堅陽岱 鋼、右翼亀井）中村二直、塩見右越１号本塁打、坂口三振、宮本二飛

◆７回（ヤ３、巨０）

【ヤ】（投手鍬原、捕手炭谷、中堅立岡）太田三ゴロ、バレンティン右中間二塁打（代走渡辺）、雄平遊ゴロ、村上左越１号２ラン、西浦左越１号本塁打、中村の代打大引の遊ゴロを遊撃坂本勇失策（代走上田）、塩見のとき上田二盗、塩見三振

◆８回（両軍０）

【ヤ】（投手大江、遊撃山本）広岡中飛、宮本、太田ともに二飛 ８回から登板した大江

【巨】（投手梅野）阿部右飛、炭谷二ゴロ、亀井左飛

◇９回【ヤ】（投手吉川光）渡辺三振、松本直二ゴロ、村上三振

【巨】（投手風張）石川二塁内野安打（代走吉川大）、山本三振、岡本右越１号２ランでサヨナラ

（ヤ０、巨２Ｘ）