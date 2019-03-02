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【巨人】４番・岡本がサヨナラ２ラン！丸は東京Ｄ初戦で先制適時二塁打含む２安打１打点

2019年3月2日21時20分  スポーツ報知
  • サヨナラ勝ちし喜ぶ巨人ナイン
  • ９回１死一塁、右中間へサヨナラの２点本塁打を放つ岡本和真（カメラ・泉　貫太）

　◆オープン戦　巨人５ｘ―４ヤクルト（２日・東京ドーム）

　巨人は今季初の東京ドームでの試合で、１点を追う９回１死一塁に岡本が右翼へ逆転サヨナラ２ランを放ち勝利した。

　ＦＡ加入した丸が先制適時打を含む３打数２安打の活躍だった。０―０の３回１死一塁で左中間へ先制適時二塁打を放った。

　先発した菅野は３回を投げ３三振など打者９人相手に無安打に抑えた。

　巨人は２点リードの７回に３番手の鍬原が村上２ラン、西浦ソロの連続本塁打を浴びて逆転されたが、最後は若き４番が勝利に導いた。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【ヤ】坂口三振、青木三ゴロ、山田哲捕邪飛

　【巨】吉川尚右翼線二塁打、丸三振、坂本勇の二ゴロで吉川尚三進、岡本三飛

  • １回無死二塁、空振り三振する丸佳浩（カメラ・生澤　英里香）

    １回無死二塁、空振り三振する丸佳浩（カメラ・生澤　英里香）

　◆２回（両軍０）

　【ヤ】バレンティン三振、雄平二ゴロ、村上遊飛

  • 巨人先発の菅野智之

    巨人先発の菅野智之

　【巨】ゲレーロ三振、ビヤヌエバ遊飛、陽岱鋼三塁内野安打、中島三ゴロ

　◆３回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】西浦三振、中村、塩見ともに二ゴロ

　【巨】（投手原）小林死球、吉川尚の二ゴロで小林二封、丸の左中間二塁打で吉川尚生還、坂本勇、岡本ともに三振

  • ３回１死一塁、左中間を破る先制の適時二塁打を放った丸佳浩（右は坂口智隆）（カメラ・泉　貫太）

    ３回１死一塁、左中間を破る先制の適時二塁打を放った丸佳浩（右は坂口智隆）（カメラ・泉　貫太）

　◆４回（両軍０）

　【ヤ】（投手野上）坂口右飛、青木一ゴロ、山田哲左前安打、バレンティン中飛

　【巨】（左翼宮本、中堅塩見）ゲレーロ三振、ビヤヌエバ遊飛、陽岱鋼死球、中島中飛

　◆５回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】雄平捕飛、村上、西浦ともに三振

　【巨】小林投直、吉川尚右飛、丸中前安打（代走石川）、坂本勇の右中間二塁打で石川三進、岡本の右越三塁打で石川、坂本勇ともに生還、ゲレーロ死球（代走田中俊）、ビヤヌエバ三ゴロ

  • ５回２死、丸が中前打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

    ５回２死、丸が中前打を放つ（カメラ・生澤　英里香）

　◆６回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】（一塁北村、二塁田中俊、三塁岡本、左翼石川、中堅陽岱　鋼、右翼亀井）中村二直、塩見右越１号本塁打、坂口三振、宮本二飛

　【巨】（投手清水、一塁広岡、二塁太田）陽岱鋼中前安打（代走立岡）、中島の代打阿部のとき立岡二盗死、阿部中飛、小林左前安打、亀井左飛

  • ６回１死、代打で中飛に終わり天を仰ぐ阿部（カメラ・泉　貫太）

    ６回１死、代打で中飛に終わり天を仰ぐ阿部（カメラ・泉　貫太）

　◆７回（ヤ３、巨０）

　【ヤ】（投手鍬原、捕手炭谷、中堅立岡）太田三ゴロ、バレンティン右中間二塁打（代走渡辺）、雄平遊ゴロ、村上左越１号２ラン、西浦左越１号本塁打、中村の代打大引の遊ゴロを遊撃坂本勇失策（代走上田）、塩見のとき上田二盗、塩見三振

　【巨】（捕手松本直、右翼上田）石川二ゴロ、坂本勇三ゴロ、岡本四球、田中俊の左中間二塁打で岡本三進、北村四球で満塁、立岡遊飛

  • ７回から登板した鍬原（カメラ・生澤　英里香）

    ７回から登板した鍬原（カメラ・生澤　英里香）

　◆８回（両軍０）

　【ヤ】（投手大江、遊撃山本）広岡中飛、宮本、太田ともに二飛

  • ８回から登板した大江

    ８回から登板した大江

　【巨】（投手梅野）阿部右飛、炭谷二ゴロ、亀井左飛

　◇９回【ヤ】（投手吉川光）渡辺三振、松本直二ゴロ、村上三振

　【巨】（投手風張）石川二塁内野安打（代走吉川大）、山本三振、岡本右越１号２ランでサヨナラ

（ヤ０、巨２Ｘ）

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