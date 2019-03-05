【巨人】坂本工が２回無失点でアピール 山口５回４失点で黒星…広島戦試合経過

◆オープン戦 広島４―１巨人（５日・マツダスタジアム）

巨人は先発の山口俊投手（３１）が広島・会沢とバティスタに２ラン浴びるなど、５回３安打２四球４失点。支配下登録後初登板の坂本工宜投手（２４）は６回から２番手で登板し、２回無失点と好投した。打線は６回に亀井の左前適時打で１点を返すもカープ投手陣を打ち崩せなかった。

【試合経過】

◇９回（巨０、広Ｘ）

【巨】中島の代打吉川大、大城ともに三振、田中俊四球、松原左飛

◇８回（両軍０）

【巨】（二塁桑原、三塁曽根）岡本三振、石川四球、北村三振、立岡一ゴロ

【広】（投手戸根）野間二ゴロ、小園捕手内野安打、曽根の一ゴロで小園二封、西川左飛

◇７回（両軍０）

【巨】（右翼正随）田中俊、松原ともに二ゴロ、山本三振

【広】坂倉一塁内野安打、堂林のとき坂倉二盗死、堂林三ゴロ、バティスタ中越二塁打、安部の代打長野右邪飛

◇６回（巨１、広０）

【巨】（投手岡田、一塁堂林）岡本四球、ゲレーロの右越二塁打で岡本三進（二塁代走石川）、ビヤヌエバ左飛、亀井の左前安打で岡本生還、石川三進（一塁代走立岡）、中島四球で満塁、小林の代打大城遊ゴロ併殺打

【広】（投手坂本工、捕手大城、二塁田中俊、三塁北村、遊撃山本、左翼石川、中堅立岡、右翼松原）曽根右飛、西川一ゴロ、鈴木遊ゴロ

◇５回（巨０、広２）

【巨】（投手飯田、捕手坂倉、二塁曽根、遊撃小園、左翼野間）小林右飛、吉川尚の三ゴロを三塁安部が失策、丸三振のとき吉川尚二盗、（投手藤井皓）坂本勇遊ゴロ

【広】松山中越二塁打（代走堂林）、バティスタ左越１号２ラン、安部、野間ともに三振、小園中飛

◇４回（両軍０）

【巨】岡本三ゴロ、ゲレーロ中前安打、ビヤヌエバの左前安打でゲレーロ二進、亀井左飛、中島の三ゴロでゲレーロ三封

【広】西川一ゴロ、鈴木、坂倉ともに三振

◇３回（巨０、広２）

【巨】中島右飛、小林遊ゴロ、吉川尚左越二塁打、丸四球、坂本勇三振

【広】バティスタ四球、安部遊飛、会沢左越１号２ラン、田中広三振、菊池涼三邪飛

◇２回（両軍０）

【巨】岡本三振、ゲレーロ中前安打、ビヤヌエバ左飛、亀井三振

【広】鈴木投ゴロ、坂倉中飛、松山二ゴロ

◇１回（両軍０）

【巨】吉川尚、丸、坂本勇３者連続三振