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【巨人】今村が５回無失点　石川タイムリー、ゲレーロがソロ…阪神戦経過

2019年3月10日16時6分  スポーツ報知
  • 巨人先発の先発の今村　信貴（カメラ・保井　秀則）

　◆オープン戦　阪神１―３巨人（１０日・甲子園）

　巨人が３―１で阪神を下した。５回に石川の適時二塁打などで２点を先行すると９回にはゲレーロが左翼ポール際にソロ本塁打で加点した。

　先発の今村は５回を３安打無失点。宮川、中川とつないだ。

　９回に桜井が失点したものの最後を締めた。

　阪神は９回に木浪の適時三塁打で１点を返したが、及ばず。オープン戦７戦で６敗１分けと勝ち星なしが続く。

　◇１回（両軍０）

　【巨】田中俊、坂本勇ともに三振、丸中飛

　【神】北條左飛、近本二ゴロ、福留四球、マルテの左前安打で福留二進、糸原四球で満塁、木浪投ゴロ

　◇２回（両軍０）

　【巨】ビヤヌエバ、亀井ともに右飛、中島遊ゴロ

　【神】陽川遊ゴロ、坂本中前安打、中谷三ゴロ併殺打

　◇３回（両軍０）

　【巨】陽岱鋼中前安打、石川三振、炭谷二ゴロ併殺打

　【神】北條二ゴロ、近本一ゴロ、福留四球、マルテの三ゴロ失で福留二進、糸原の遊ゴロでマルテ二封

　◇４回（両軍０）

　【巨】（投手馬場）田中俊遊ゴロ、坂本勇左飛、丸四球、ビヤヌエバ遊飛

　【神】（遊撃山本）木浪三邪飛、陽川二ゴロ、坂本三振

　◇５回（巨２、神０）

　【巨】（一塁ナバーロ）亀井二ゴロ、中島中前安打（代走立岡）、陽岱鋼の中前安打で立岡一挙三進、石川の左中間二塁打で立岡生還、陽岱鋼三進、炭谷の二ゴロで陽岱鋼生還、石川三進、田中俊一ゴロ

　【神】（一塁北村、左翼石川、中堅立岡、右翼松原）中谷中前安打、北條の遊ゴロで中谷二封、近本の一ゴロで北條二封、福留の代打鳥谷のとき近本二盗、鳥谷投ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【巨】山本右飛、松原二ゴロ、ビヤヌエバ三振

　【神】（投手宮国、三塁吉川大）ナバーロ中飛、糸原左飛、木浪三ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【巨】北村三振、立岡遊ゴロ、吉川大四球、石川の遊ゴロで吉川大二封

　【神】陽川の代打伊藤隼三邪飛、坂本遊ゴロ失、中谷三ゴロ併殺打

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手石崎、左翼伊藤隼）炭谷の代打大城三振、田中俊左前安打、山本のとき田中俊二盗失敗、山本四球、松原遊ゴロ

　【神】（投手中川、捕手大城）北條中飛、近本三振、鳥谷中飛

　◇９回（両軍１）

　【巨】（投手尾仲）中川の代打ゲレーロ左越１号本塁打、北村三ゴロ、立岡中前安打、吉川大、石川の代打若林ともに三振

　【神】（投手桜井、左翼若林）ナバーロ一ゴロ、糸原右前安打、木浪の右中間三塁打で糸原生還、伊藤隼捕邪飛、坂本の代打上本三振

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