【巨人】ビヤヌエバ、オープン戦初打点 坂本勇６戦ぶり一発で１点差逃げ切り…ヤクルト戦経過

◆オープン戦 ヤクルト７―８巨人（１６日・神宮）

巨人が８―７でヤクルトを下した。

初回に丸の先制打、亀井の満塁弾で５点を先制。３回にはビヤヌエバのオープン戦初打点となる２点タイムリーで加点。７回には坂本勇の６試合ぶりの一発となるソロ本塁打で突き放した。

先発の高田は３回２失点。９回に２点を失い１点差まで迫られたが最後は吉川光が抑えた。

◇１回（巨５、ヤ１）

【巨】吉川尚右中間二塁打、坂本勇四球、丸の中前安打で吉川尚生還、坂本勇二進、岡本四球で満塁、亀井右中間１号満塁本塁打、ビヤヌエバ右飛、陽岱鋼三振、大城遊ゴロ

【ヤ】坂口左中間二塁打、青木の二ゴロで坂口三進、山田哲の遊ゴロで坂口生還、バレンティン四球、雄平三振

◇２回（両軍０）

【巨】石川二ゴロ、吉川尚遊ゴロ、坂本勇二ゴロ

【ヤ】村上三振、西浦三塁バント内野安打、松本直三ゴロ併殺打

◇３回（巨２、ヤ１）

【巨】丸中前安打、岡本のとき丸二盗、岡本死球、亀井の二ゴロで丸三進、岡本二進、ビヤヌエバの左前安打で丸、岡本ともに生還、陽岱鋼死球でビヤヌエバ二進、大城一ゴロ併殺打

【ヤ】塩見四球、坂口のとき塩見二盗、坂口四球、青木三振、山田哲のとき重盗で二、三塁、山田哲の遊ゴロで塩見生還、坂口三進、バレンティン遊ゴロ

◇４回（巨０、ヤ１）

【巨】石川三振、吉川尚二ゴロ、坂本勇遊ゴロ

【ヤ】（投手田原）雄平二直、村上右越２号本塁打、西浦中飛、松本直二ゴロ

◇５回（巨０、ヤ１）

【巨】（投手中沢）丸二ゴロ、岡本四球、（投手風張）亀井の代打ゲレーロ、ビヤヌエバともに三振

【ヤ】（投手野上、中堅マルティネス、左翼ゲレーロ）塩見右前安打、坂口のとき塩見二盗死、坂口右中間三塁打（代走渡辺）、青木の遊ゴロで渡辺生還、山田哲左飛

◇６回（両軍０）

【巨】（投手高橋、捕手中村、一塁広岡、二塁吉田、中堅渡辺）陽岱鋼遊ゴロ、大城一塁内野安打、石川の代打中島の遊ゴロで大城二封、吉川尚二ゴロ

【ヤ】（二塁田中俊）バレンティン左前安打（代走上田）、雄平の二ゴロで上田二封、村上三振、西浦中飛

◇７回（両軍１）

【巨】（左翼荒木、右翼上田）坂本勇中越２号本塁打、マルティネス右飛、岡本三振、ゲレーロ死球、ビヤヌエバ一飛

【ヤ】（一塁マルティネス、遊撃山本、中堅立岡）中村左飛、塩見中前安打、渡辺の代打宮本のとき塩見二盗、宮本の右中間三塁打で塩見生還、吉田遊直、広岡左邪飛

◇８回（両軍０）

【巨】（左翼宮本、中堅上田、右翼荒木）陽岱鋼三ゴロ、大城の代打宇佐見左前安打、中島三振、田中俊の代打吉川大の中前安打で宇佐見二進、山本右飛

【ヤ】（投手クック、捕手宇佐見、二塁吉川大）上田二ゴロ、荒木中前安打、村上、西浦ともに三振

◇９回（巨０、ヤ２）

【巨】マルティネス三振、立岡二ゴロ、ゲレーロ右翼線二塁打、ビヤヌエバ遊飛