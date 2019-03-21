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【巨人】４発１３点で大勝、先発高橋は２失点…試合経過

2019年3月21日16時32分  スポーツ報知

　◆オープン戦　西武２―１３巨人（２１日・メットライフドーム）

　巨人は岡本、坂本勇、陽、重信に本塁打が飛び出すなど１６安打１３点。先発の高橋は５回２／３を４安打２失点に抑えた。

　◇１回（両軍０）

　【巨】吉川尚三振、坂本勇右飛、丸二ゴロ

　【西】金子侑三振、源田三直、秋山左飛

　◇２回（両軍１）

　【巨】岡本中越２号本塁打、亀井右前安打、陽岱鋼投ゴロ併殺打、中島四球、田中俊の遊ゴロで中島二封

  • ２回無死、岡本和真が中越えに先制本塁打を放つ

    ２回無死、岡本和真が中越えに先制本塁打を放つ

　【西】山川右中間３号本塁打、森投ゴロ、外崎左前安打、栗山四球で外崎二進、木村一直、佐藤三振

　◇３回（両軍０）

　【巨】炭谷三振、吉川尚一ゴロ、坂本勇三振、

　【西】金子侑三振、源田遊撃内野安打、秋山三振のとき源田二盗失敗で併殺

　◇４回（両軍１）

　【巨】丸右前安打、岡本の左前安打で丸二進、亀井の中飛で丸三進、陽岱鋼の遊ゴロで岡本二封、丸生還、中島三ゴロ

　【西】山川三振、森右越１号本塁打、外崎四球、栗山のとき外崎二盗失敗、栗山中飛

　◇５回（巨３、西０）

　【巨】田中俊三振、炭谷の三ゴロを佐藤が一塁悪送球、吉川尚の左翼線二塁打で炭谷三進、坂本勇左中間３号３ラン、丸遊飛、岡本右飛

  • ５回１死二、三塁、左越えに３ラン本塁打を放った坂本勇

    ５回１死二、三塁、左越えに３ラン本塁打を放った坂本勇

　【西】木村中飛、佐藤遊直、金子侑二ゴロ

　◇６回（巨２、西０）

　【巨】亀井左前安打、陽岱鋼中越２号２ラン、中島中前安打（代走重信）、（投手斉藤大）田中俊の代打ゲレーロ右飛、炭谷のとき一塁けん制悪送球で重信二進、炭谷三振、吉川尚遊ゴロ

  • ６回無死一塁、陽岱鋼が中越えに２ランを放つ

    ６回無死一塁、陽岱鋼が中越えに２ランを放つ

　【西】（二塁吉川大、三塁マルティネス、左翼重信）源田四球、秋山三振のとき源田二盗、山川四球、森左飛、（投手桜井）外崎のとき暴投で源田三進、山川二進、外崎二ゴロ

　◇７回（巨２、西０）

　【巨】（投手田村、二塁水口）坂本勇四球（代走立岡）、丸の左前安打で立岡一挙三進、三塁送球の間に丸二進（丸に代走山本）、岡本三振、マルティネスの右翼線二塁打で立岡、山本ともに生還、マルティネス三塁ねらうもタッチアウト、陽岱鋼三ゴロ

　【西】（一塁大城、遊撃山本、中堅立岡、右翼石川）栗山中前安打、木村右飛、佐藤二邪飛、金子侑中飛

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手平井）重信左飛、ゲレーロ左前安打、炭谷の中前安打でゲレーロ二進、吉川大右飛、立岡三振

　【西】（投手戸根）源田一ゴロ、秋山二ゴロ、（投手田原）山川左前安打（代走呉念庭）、森三振

  • ８回から一塁の守備に入った大城卓三

    ８回から一塁の守備に入った大城卓三

　◇９回（巨４、西０）

　【巨】（投手マーティン、捕手中田、一塁呉念庭）山本右前安打、大城三振、マルティネス死球で山本二進、石川の中前安打で山本一挙生還、マルティネス二進、重信右越１号３ラン、ゲレーロ三振、炭谷投ゴロ

  • ９回１死一、二塁、右越え３ラン本塁打を放った重信

    ９回１死一、二塁、右越え３ラン本塁打を放った重信

　【西】（投手大江）水口の代打愛斗二飛、栗山右中間二塁打（代走鈴木）、木村の中前安打で鈴木三進、佐藤のとき木村二進（記録は盗塁つかず）、佐藤三振、金子侑遊ゴロ

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