【巨人】４発１３点で大勝、先発高橋は２失点…試合経過
◆オープン戦 西武２―１３巨人（２１日・メットライフドーム）
巨人は岡本、坂本勇、陽、重信に本塁打が飛び出すなど１６安打１３点。先発の高橋は５回２／３を４安打２失点に抑えた。
◇１回（両軍０）
【巨】吉川尚三振、坂本勇右飛、丸二ゴロ
【西】金子侑三振、源田三直、秋山左飛
◇２回（両軍１）
【西】山川右中間３号本塁打、森投ゴロ、外崎左前安打、栗山四球で外崎二進、木村一直、佐藤三振
◇３回（両軍０）
【巨】炭谷三振、吉川尚一ゴロ、坂本勇三振、
【西】金子侑三振、源田遊撃内野安打、秋山三振のとき源田二盗失敗で併殺
◇４回（両軍１）
【巨】丸右前安打、岡本の左前安打で丸二進、亀井の中飛で丸三進、陽岱鋼の遊ゴロで岡本二封、丸生還、中島三ゴロ
【西】山川三振、森右越１号本塁打、外崎四球、栗山のとき外崎二盗失敗、栗山中飛
◇５回（巨３、西０）
【西】木村中飛、佐藤遊直、金子侑二ゴロ
◇６回（巨２、西０）
【巨】亀井左前安打、陽岱鋼中越２号２ラン、中島中前安打（代走重信）、（投手斉藤大）田中俊の代打ゲレーロ右飛、炭谷のとき一塁けん制悪送球で重信二進、炭谷三振、吉川尚遊ゴロ
【西】（二塁吉川大、三塁マルティネス、左翼重信）源田四球、秋山三振のとき源田二盗、山川四球、森左飛、（投手桜井）外崎のとき暴投で源田三進、山川二進、外崎二ゴロ
◇７回（巨２、西０）
【巨】（投手田村、二塁水口）坂本勇四球（代走立岡）、丸の左前安打で立岡一挙三進、三塁送球の間に丸二進（丸に代走山本）、岡本三振、マルティネスの右翼線二塁打で立岡、山本ともに生還、マルティネス三塁ねらうもタッチアウト、陽岱鋼三ゴロ
【西】（一塁大城、遊撃山本、中堅立岡、右翼石川）栗山中前安打、木村右飛、佐藤二邪飛、金子侑中飛
◇８回（両軍０）
【巨】（投手平井）重信左飛、ゲレーロ左前安打、炭谷の中前安打でゲレーロ二進、吉川大右飛、立岡三振
◇９回（巨４、西０）
【巨】（投手マーティン、捕手中田、一塁呉念庭）山本右前安打、大城三振、マルティネス死球で山本二進、石川の中前安打で山本一挙生還、マルティネス二進、重信右越１号３ラン、ゲレーロ三振、炭谷投ゴロ
【西】（投手大江）水口の代打愛斗二飛、栗山右中間二塁打（代走鈴木）、木村の中前安打で鈴木三進、佐藤のとき木村二進（記録は盗塁つかず）、佐藤三振、金子侑遊ゴロ