【巨人】菅野、開幕前最後の調整登板で１失点 上原も１軍初登板

先発の菅野智之

◆オープン戦 巨人５―８ロッテ（２３日・東京ドーム）

巨人は、ロッテとのオープン戦で３被弾を浴び５―８で敗れた。

先発の菅野智之（２９）は、開幕前最後の調整登板で３回５１球を投げ、３安打１失点３奪三振。「いい状態で開幕を迎えられる」と話した。４３歳のベテラン上原浩治も今季の１軍初登板。１回２安打１失点だった。

陽岱鋼（３２）は４回に内角直球をうまく捉え、２戦連発となるオープン戦３号。さらに８回には４号３ランをスタンドへ運んだ。

【試合経過】

◇１回（両軍０）

【ロ】藤原二ゴロ、加藤右前安打、中村奨の三ゴロで加藤二封、井上二飛

【巨】吉川尚遊ゴロ、坂本勇左前安打、丸三振、岡本の遊ゴロで坂本勇二封

◇２回（ロ１、巨０）

【ロ】角中三振、レアード中飛、バルガス右越２号本塁打、田村中飛

【巨】亀井遊ゴロ、ゲレーロ左飛、陽岱鋼三ゴロ

◇３回（両軍０）

【ロ】藤岡、藤原ともに三振、加藤右前安打、中村奨のとき加藤二盗失敗

【巨】田中俊左前安打、小林右飛、吉川尚の右前安打で田中俊二進、坂本勇三振のとき重盗で二、三塁、丸三飛

◇４回（ロ１、巨２）

【ロ】（投手上原）中村奨右中間二塁打、井上の中前安打で中村奨生還、角中捕飛、レアード三振、バルガス遊飛

【巨】岡本四球、亀井の一ゴロで岡本二封、ゲレーロ中飛、（投手高野）陽岱鋼左越３号２ラン、田中俊二邪飛

◇５回（両軍０）

【ロ】（投手ヤングマン、捕手炭谷）田村右飛、藤岡投ゴロ、藤原遊ゴロ

【巨】炭谷中飛、吉川尚左翼線二塁打、坂本勇右飛、丸一ゴロ

◇６回（両軍０）

【ロ】（二塁田中俊、三塁ビヤヌエバ）加藤右前安打、中村奨四球で加藤二進、井上の遊ゴロ併殺打で加藤三進、角中三ゴロ

【巨】（投手種市）岡本三振、亀井左前二塁打、ゲレーロ二飛、陽岱鋼三振

◇７回（ロ１、巨０）

【ロ】レアード左前安打（代走伊志嶺）、バルガスのとき伊志嶺二盗、バルガスの二ゴロで伊志嶺三進、田村の遊ゴロで伊志嶺生還、藤岡右前安打、藤原四球で藤岡二進、加藤左飛

【巨】（投手松永、三塁三木、中堅岡）田中俊の代打中島中飛、炭谷左飛、ビヤヌエバ左前安打、坂本勇三振

◇８回（ロ４、巨３）

【ロ】（投手吉川光、二塁ビヤヌエバ、三塁中島、遊撃山本）中村奨中前安打、井上中飛、角中の代打清田右越１号２ラン、岡右前安打、バルガス左越３号２ラン、田村右前安打、藤岡三振、三木の三ゴロを三塁中島が失策し田村二進、加藤の代打鈴木右飛

【巨】（投手唐川、左翼清田、右翼平沢）丸中飛、岡本右前安打、亀井の代打阿部の右前安打で岡本二進（阿部の代走吉川大）、ゲレーロ中飛、陽岱鋼右越４号３ラン、中島右飛

◇９回（ロ１、巨０）

【ロ】（投手クック）中村奨中前安打、井上死球で中村奨二進、清田の左前安打で満塁、岡の右犠飛で中村奨生還、井上三進、バルガス、田村の代打高浜ともに三振

【巨】（投手益田、捕手吉田）炭谷の代打石川の遊ゴロを遊撃藤岡が失策、ビヤヌエバ死球で石川二進、山本の代打大城の右越安打で満塁、丸左飛、岡本三ゴロ併殺打