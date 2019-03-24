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【巨人】オープン戦最終戦白星締め…ロッテ戦試合経過

2019年3月24日17時49分  スポーツ報知
  • オープン戦最終戦を勝利で締め、ファンに手を振る原辰徳監督（カメラ・橋口　真）
  • ９回を締め、クック（右）と勝利のタッチを交わす小林誠司（カメラ・橋口　真）
  • ７回から登板し白星の上原浩治（カメラ・橋口　真）

　◆オープン戦　巨人６―４ロッテ（２４日・東京ドーム）

　巨人はオープン戦最終戦を白星で飾った。４―４同点の７回１死三塁、坂本勇の中犠飛で勝ち越すと続く丸の移籍後初本塁打となるオープン戦１号ソロでリードした。８回は中川が３者凡退、９回はクックが走者を出すも無失点に抑え初セーブを挙げた。

　打線は２回に陽が１２球団トップタイの５号ソロ、ビヤヌエバは２点を追う４回に来日１号同点２ランと一発を放ち、開幕スタメンへ向けアピールした。

　投手陣は先発の今村が３回１失点。２番手の坂本工は２／３を３失点だったが、桜井、宮國、上原、中川、クックは無失点投球でつないだ。

　【試合経過】

　◇１回（ロ０、巨１）

　【ロ】岡中前安打、加藤中飛、中村奨の投ゴロで岡二進、井上死球、角中三振

　【巨】吉川尚右中間三塁打、坂本勇一邪飛、丸の投ゴロで吉川尚生還、岡本四球、亀井三振

　◇２回（ロ０、巨１）

　【ロ】レアード三ゴロ、バルガス四球、田村右飛、藤岡中飛

　【巨】陽岱鋼右中間５号本塁打、田中俊遊ゴロ、ビヤヌエバ二飛、大城一ゴロ

　◇３回（ロ１、巨０）

　【ロ】岡一塁内野安打、加藤の左前安打で岡二進、中村奨の左前安打で満塁、井上の一ゴロで岡本封、なお満塁、角中の左犠飛で加藤生還、レアードの二ゴロで井上二封

　【巨】吉川尚二ゴロ、坂本勇四球、丸二飛、岡本の左前安打で坂本勇二進、亀井二ゴロ

　◇４回（ロ３、巨２）

　【ロ】（投手坂本工）バルガス二飛、田村左翼線二塁打、藤岡の右越二塁打で田村生還、岡の右前安打で藤岡一挙生還、加藤の二ゴロで岡二進、中村奨の左前安打で岡一挙生還、送球間に中村奨二進、（投手桜井）井上中飛

　【巨】陽岱鋼右飛、田中俊右前安打、ビヤヌエバ左中間１号２ラン、大城右翼線二塁打、吉川尚三邪飛、坂本勇二邪飛

　◇５回（両軍０）

　【ロ】（投手宮国）角中中飛、レアード一邪飛、バルガス左飛

　【巨】丸二ゴロ、岡本遊ゴロ、亀井一ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【ロ】田村遊ゴロ、藤岡三飛、岡三振

　【巨】（投手酒居、中堅藤原）陽岱鋼四球（代走立岡）、田中俊右飛、ビヤヌエバ三振のとき立岡盗塁失敗で併殺

　◇７回（ロ０、巨２）

　【ロ】（投手上原、右翼立岡）加藤三振、中村奨左前安打、井上のとき中村奨二盗、井上三ゴロ、角中左飛

　【巨】（投手東條）大城左前安打（代走吉川大）、吉川尚の左翼線二塁打で吉川大本塁狙うもタッチアウト、送球間に吉川尚三進、坂本勇の中犠飛で吉川尚生還、丸左中間１号本塁打、岡本三振

　◇８回（両軍０）

　【ロ】（投手中川、捕手小林）レアード三ゴロ、バルガス、田村の代打清田ともに二ゴロ

　【巨】（投手西野、捕手吉田）亀井中飛、立岡の代打阿部四球（代走石川）、田中俊の中前安打で石川二進、ビヤヌエバ三振、小林二飛

　◇９回（ロ０、巨Ｘ）

　【ロ】（投手クック、左翼石川、右翼亀井）藤岡の代打鈴木二飛、藤原一ゴロ、加藤四球、中村奨のとき捕手野選で加藤二進、中村奨三振

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