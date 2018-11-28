【日本Ｓ】第１日は石川遼と小平智が同組でスタート

◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー今季最終戦 日本シリーズＪＴカップ（２９～１２月２日、東京よみうりＣＣ＝７０２３ヤード、パー７０）

今季優勝者や賞金ランキング上位２０位までなど３０人で争う。賞金総額は１億３０００万円、優勝賞金は４０００万円。賞金王争いは２人に絞られ、４年連続４度目出場のランク１位・今平周吾（フリー）と、３３４０万円差の同２位で追うＳ・ノリス（南アフリカ、ＪＯＹＸ）の最終戦決着が注目される。連覇を狙う宮里優作（フリー）は６年連続８度目。３０番目の出場枠で滑り込んだ石川遼（カシオ）は１０度目の出場で１５年以来、２度目の優勝を目指す。第１日のペアリング（１番スタート）は次の通り。

▼第１組（１０時～）

任成宰（韓国、フリー）

宮里優作（フリー）

出水田大二郎（ＴＯＳＳ）

▼第２組（１０時１０分～）

Ｒ・ガンジー（インド、ＪＯＹＸ）

石川遼（カシオ）

小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）

▼第３組（１０時２０分～）

額賀辰徳（フリー）

谷口徹（フリー）

李尚熹（韓国、フリー）

▼第４組（１０時３０分～）

Ａ・キュー（フィリピン、ティー・センスマネージメント）

金亨成（韓国、福住運輸倉庫）

▼第５組（１０時４０分～）

堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）

藤本佳則（国際スポーツ振興協会）

Ｂ・ケネディ（オーストラリア、アクシネット）

▼第６組（１０時５０分～）

黄重坤（韓国、フリー）

木下裕太（フリー）

重永亜斗夢（ホームテック）

▼第７組（１１時～）

秋吉翔太（ホームテック）

Ｙ・Ｅ・ヤン（韓国、ＮＯＷ ＯＮ）

Ｔ・クロンパ（タイ、フリー）

▼第８組（１１時１０分～）

崔虎星（韓国、フリー）

時松隆光（筑紫ヶ丘ＧＣ）

星野陸也（フリー）

▼第９組（１１時２０分～）

Ｂ・ジョーンズ（オーストラリア、キャロウェイゴルフ）

池田勇太（フリー）

市原弘大（フリー）

▼最終組（１１時３０分～）

稲森佑貴（フリー）

Ｓ・ノリス（南アフリカ、ＪＯＹＸ）

今平周吾（フリー）