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【菊花賞】２冠狙うエポカドーロは５番、ブラストワンピースは３番…枠順決定

2018年10月18日16時55分  スポーツ報知
  • 皐月賞を制したエポカドーロ

　第７９回菊花賞（２１日、京都、芝３０００メートル）の出走馬１８頭の枠順が１８日、決まった。新潟記念で古馬を一蹴したブラストワンピースは２枠３番、皐月賞馬エポカドーロは３枠５番に決まった。神戸新聞杯２着からラスト１冠を狙う１勝馬のエタリオウは５枠９番に入った。

　枠順は以下の通り。（枠番、馬番、馬名、性齢、騎手名、調教師名の順、斤量は牡馬５７キロ）

　（１）【１】アイトーン（牡３、国分恭介、五十嵐忠男）

　（１）【２】グレイル（牡３、岩田康誠、野中賢二）

　（２）【３】ブラストワンピース（牡３、池添謙一、大竹正博）

　（２）【４】ジェネラーレウーノ（牡３、田辺裕信、矢野英一）

　（３）【５】エポカドーロ（牡３、戸崎圭太、藤原英昭）

　（３）【６】メイショウテッコン（牡３、松山弘平、高橋義忠）

　（４）【７】ユーキャンスマイル（牡３、武豊、友道康夫）

　（４）【８】カフジバンガード（牡３、幸英明、松元茂樹）

　（５）【９】エタリオウ（牡３、Ｍ・デムーロ、友道康夫）

　（５）【１０】アフリカンゴールド（牡３、松若風馬、西園正都）

　（６）【１１】コズミックフォース（牡３、浜中俊、国枝栄）

　（６）【１２】フィエールマン（牡３、ルメール、手塚貴久）

　（７）【１３】タイムフライヤー（牡３、和田竜二、松田国英）

　（７）【１４】グロンディオーズ（牡３、モレイラ、田村康仁）

　（７）【１５】オウケンムーン（牡３、北村宏司、国枝栄）

　（８）【１６】ステイフーリッシュ（牡３、藤岡佑介、矢作芳人）

　（８）【１７】シャルドネゴールド（牡３、藤岡康太、池江泰寿）

　（８）【１８】グローリーヴェイズ（牡３、福永祐一、尾関知人）

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