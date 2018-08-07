【高校総体サッカー】７日開幕！昨季１６強の青森山田は地元の伊賀白鳳、阪南大高は瀬戸内と
平成３０年度全国高校総体男子サッカー（三重）が７日、開幕する。昨季準優勝の市船橋（千葉２）は２回戦から登場。７日は１回戦２３試合が行われる。昨季１６強の青森山田（青森）は地元の伊賀白鳳（三重）と、阪南大高（大阪２）は瀬戸内（広島）と、尚志（福島）は福井商（福井）、富山第一（富山）は高松商（香川）と対戦する。
２回戦は８日、３回戦は９日、準々決勝は１１日、準決勝は１２日。決勝は三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿（メイン）で１３日の午前１１時開始となっている。
▽三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿（メイン）
東福岡（福岡）―矢板中央（栃木）＝１０時
神戸弘陵（兵庫）―国学院久我山（東京２）＝１２時
▽三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿（第２グラウンド）
北海（北海道２）―新潟明訓（新潟）＝１０時
明秀日立（茨城）―羽黒（山形）＝１２時
富山第一（富山）―高松商（香川）＝１４時
▽三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿（第４グラウンド）
草津東（滋賀）―高川学園（山口）＝１０時
東海学園（愛知１）―盛岡商（岩手）＝１２時
瀬戸内（広島）―阪南大高（大阪２）＝１４時
▽四日市市中央緑地陸上競技場
桐光学園（神奈川２）―一条（奈良）＝１０時
徳島市立（徳島）―立正大淞南（島根）＝１２時
高知中央（高知）―昌平（埼玉１）＝１４時
▽四日市市中央緑地フットボール場Ａフィールド
米子北（鳥取）―宇和島東（愛媛）＝１０時
福井商（福井）―尚志（福島）＝１２時
▽四日市市中央緑地フットボール場Ｂフィールド
日章学園（宮崎）―仙台育英（宮城）＝１０時
星稜（石川）―佐賀東（佐賀）＝１２時
▽伊勢フットボールヴィレッジＡピッチ
松本国際（長野）―浦和南（埼玉２）＝１０時
関大北陽（大阪１）―大分（大分）＝１２時
▽伊勢フットボールヴィレッジＢピッチ
大津（熊本）―初芝橋本（和歌山）＝１０時
▽伊勢フットボールヴィレッジＤピッチ
前原（沖縄）―山梨学院（山梨）＝１０時
作陽（岡山）―中京院中京（岐阜）＝１２時
▽上野運動公園競技場
西目（秋田）―刈谷（愛知２）＝１０時
藤枝東（静岡）―神村学園（鹿児島）＝１２時
伊賀白鳳（三重２）―青森山田（青森）＝１４時