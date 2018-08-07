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【高校総体サッカー】７日開幕！昨季１６強の青森山田は地元の伊賀白鳳、阪南大高は瀬戸内と

2018年8月7日6時5分  スポーツ報知

　平成３０年度全国高校総体男子サッカー（三重）が７日、開幕する。昨季準優勝の市船橋（千葉２）は２回戦から登場。７日は１回戦２３試合が行われる。昨季１６強の青森山田（青森）は地元の伊賀白鳳（三重）と、阪南大高（大阪２）は瀬戸内（広島）と、尚志（福島）は福井商（福井）、富山第一（富山）は高松商（香川）と対戦する。

　２回戦は８日、３回戦は９日、準々決勝は１１日、準決勝は１２日。決勝は三重交通Ｇ　スポーツの杜　鈴鹿（メイン）で１３日の午前１１時開始となっている。

　▽三重交通Ｇ　スポーツの杜　鈴鹿（メイン）

　東福岡（福岡）―矢板中央（栃木）＝１０時

　神戸弘陵（兵庫）―国学院久我山（東京２）＝１２時

　▽三重交通Ｇ　スポーツの杜　鈴鹿（第２グラウンド）

　北海（北海道２）―新潟明訓（新潟）＝１０時

　明秀日立（茨城）―羽黒（山形）＝１２時

　富山第一（富山）―高松商（香川）＝１４時

　▽三重交通Ｇ　スポーツの杜　鈴鹿（第４グラウンド）

　草津東（滋賀）―高川学園（山口）＝１０時

　東海学園（愛知１）―盛岡商（岩手）＝１２時

　瀬戸内（広島）―阪南大高（大阪２）＝１４時

　▽四日市市中央緑地陸上競技場

　桐光学園（神奈川２）―一条（奈良）＝１０時

　徳島市立（徳島）―立正大淞南（島根）＝１２時

　高知中央（高知）―昌平（埼玉１）＝１４時

　▽四日市市中央緑地フットボール場Ａフィールド

　米子北（鳥取）―宇和島東（愛媛）＝１０時

　福井商（福井）―尚志（福島）＝１２時

　▽四日市市中央緑地フットボール場Ｂフィールド

　日章学園（宮崎）―仙台育英（宮城）＝１０時

　星稜（石川）―佐賀東（佐賀）＝１２時

　▽伊勢フットボールヴィレッジＡピッチ

　松本国際（長野）―浦和南（埼玉２）＝１０時

　関大北陽（大阪１）―大分（大分）＝１２時

　▽伊勢フットボールヴィレッジＢピッチ

　大津（熊本）―初芝橋本（和歌山）＝１０時

　▽伊勢フットボールヴィレッジＤピッチ

　前原（沖縄）―山梨学院（山梨）＝１０時

　作陽（岡山）―中京院中京（岐阜）＝１２時

　▽上野運動公園競技場

　西目（秋田）―刈谷（愛知２）＝１０時

　藤枝東（静岡）―神村学園（鹿児島）＝１２時

　伊賀白鳳（三重２）―青森山田（青森）＝１４時

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