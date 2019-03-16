田中恒成、田口良一に判定勝ちで初防衛成功！ 平成最後の日本人対決

田中恒成

ＷＢＯ世界フライ級王者・田中恒成（２３）＝畑中＝が初防衛に成功した。元ＷＢＡ・ＩＢＦ世界ライトフライ級統一王者・田口良一（３２）＝ワタナベ＝に判定勝ち。２年前から対戦を熱望した相手を退け、平成最後の日本人対決を制した。昨年９月に木村翔（３０）＝青木＝から王座を奪い、２試合連続で日本人相手に白星を手にした。田中の戦績は１３勝（★７ＫＯ）、田口は２７勝（１２ＫＯ）４敗２分。

◆田中―田口戦実現まで

▽１７年５月 田中がアコスタ（プエルトリコ）に判定勝ちでＷＢＯライトフライ級王座Ｖ１。試合後リングにＷＢＡ同級王者・田口が上がり対戦約束。

▽７月 田口がバレラ（コロンビア）に９回ＴＫＯ勝ちでＶ６。田中が再び対戦を約束。

▽９月 田中がパランポン（タイ）に９回ＴＫＯ勝ちでＶ２も、両眼窩（か）底骨折。田口戦は白紙に。

▽１２月 田口がＩＢＦ同級王者メリンド（フィリピン）に判定勝ちで王座統一。

▽１８年３月 フライ級転向の田中が再起戦を飾る。

▽５月 田口がブドラー（南アフリカ）に判定負けし、両王座から陥落。

▽９月 田中が木村翔（青木）に判定勝ちしＷＢＯフライ級王者に。世界最速タイ１２戦で３階級制覇。

▽同 田口が現役続行。

▽１９年１月 両者の対戦が決定し会見。