注 目 センバツ　組み合わせ決まる！   大相撲春場所７日目   競馬予想は「馬トク」 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

田中恒成、田口良一に判定勝ちで初防衛成功！　平成最後の日本人対決

2019年3月16日16時55分  スポーツ報知
  • 田中恒成

　ＷＢＯ世界フライ級王者・田中恒成（２３）＝畑中＝が初防衛に成功した。元ＷＢＡ・ＩＢＦ世界ライトフライ級統一王者・田口良一（３２）＝ワタナベ＝に判定勝ち。２年前から対戦を熱望した相手を退け、平成最後の日本人対決を制した。昨年９月に木村翔（３０）＝青木＝から王座を奪い、２試合連続で日本人相手に白星を手にした。田中の戦績は１３勝（★７ＫＯ）、田口は２７勝（１２ＫＯ）４敗２分。

　◆田中―田口戦実現まで

　▽１７年５月　田中がアコスタ（プエルトリコ）に判定勝ちでＷＢＯライトフライ級王座Ｖ１。試合後リングにＷＢＡ同級王者・田口が上がり対戦約束。

　▽７月　田口がバレラ（コロンビア）に９回ＴＫＯ勝ちでＶ６。田中が再び対戦を約束。

　▽９月　田中がパランポン（タイ）に９回ＴＫＯ勝ちでＶ２も、両眼窩（か）底骨折。田口戦は白紙に。

　▽１２月　田口がＩＢＦ同級王者メリンド（フィリピン）に判定勝ちで王座統一。

　▽１８年３月　フライ級転向の田中が再起戦を飾る。

　▽５月　田口がブドラー（南アフリカ）に判定負けし、両王座から陥落。

　▽９月　田中が木村翔（青木）に判定勝ちしＷＢＯフライ級王者に。世界最速タイ１２戦で３階級制覇。

　▽同　田口が現役続行。

　▽１９年１月　両者の対戦が決定し会見。

ボクシング
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

［PR］春は心機一転の季節
メガネを外して、コンタクトレンズでお出かけしませんか？

［PR］超軽量なのに頑強
曲げても、押しても、ほら「VAIO SX14」なら安心でしょ？

［PR］もし働けなくなったら
住宅ローンは大丈夫？意外と身近に潜む落とし穴

［PR］太陽の下で挑む女性へ
フリークライマー・大田理裟さんを紫外線から守る新UVとは…

［PR］ふるさと納税
感謝の気持ちを込めて「100億円還元」閉店キャンペーン！

［PR］マイペースに始めよう
将来の備えに、月々3,000円から設定できる「純金積立」

［PR］Ｇ党なら必読！
LINE公式アカウント「ジャイアンツ情報byスポーツ報知」配信中

ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ