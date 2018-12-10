第９５回箱根駅伝登録メンバー〈２〉

来年１月２、３日に行われる第９５回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝、報知新聞社後援）を主催する関東学生陸上競技連盟は１０日、出場２３チームの登録メンバー１６人を発表した。史上初となる２度目の学生駅伝３冠と箱根史上３校目の５連覇を狙う青学大を中心に平成最後の箱根駅伝も熱戦が繰り広げられることは必至。全２３チーム３６８人の登録メンバーが確定し、いよいよ臨戦ムードが高まってきた。

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【拓大】

Ｗ・デレセ〈４〉 メダニアレム

五十嵐大己〈４〉 三浦学苑

硴野魁星〈４〉 八代工業

白髪大輝〈４〉 神辺旭

戸部凌佑〈４〉 前橋育英

馬場祐輔〈４〉 九州産業大九州

赤崎暁〈３〉 開新

楠本幸太郎〈３〉 久御山

青柳拓郎〈２〉 拓大紅陵

石川佳樹〈２〉 烏山

清水崚汰〈２〉 中之条

松岡涼真〈２〉 大分東明

吉原遼太郎〈２〉 千葉南

佐藤広夢〈１〉 中越

澤田大輝〈１〉 一関学院

竹蓋草太〈１〉 市立船橋

【帝京大】

畔上和弥〈４〉 関根学園

竹下凱〈４〉 常葉学園橘

濱川駿〈４〉 米子松蔭

横井裕仁〈４〉 津島

岩佐壱誠〈３〉 徳島科学技術

岡智洋〈３〉 日立工業

小森稜太〈３〉 いなべ総合

島貫温太〈３〉 市立柏

田村丈哉〈３〉 市立船橋

平田幸四郎〈３〉 久御山

吉野貴大〈３〉 東海大望星

小野寺悠〈２〉 加藤学園

谷村龍生〈２〉 西京

鳥飼悠生〈２〉 市立船橋

星岳〈２〉 明成

遠藤大地〈１〉 古川工業

【中央学院大】

廣佳樹〈４〉 県立西宮

釜谷直樹〈４〉 西脇工業

樋口陸〈４〉 武蔵越生

福岡海統〈４〉 花咲徳栄

市山翼〈４〉 大宮東

高砂大地〈３〉 関西大北陽

長山瑞季〈３〉 那須拓陽

有馬圭哉 東播磨

川村悠登〈３〉 中央学院

大濱輝〈３〉 須磨友が丘

藤井雄大〈３〉 大分西

高橋翔也〈２〉 市立船橋

石綿宏人〈２〉 市立松戸

畝歩夢〈２〉 倉敷

栗原啓吾〈１〉 東農大二

吉田光汰〈１〉 拓大紅陵

【日大】

加藤拓海〈４〉 成田

佐藤玲偉〈４〉 作新学院

Ｐ・ワンブィ〈４〉 エリート

阿部涼〈３〉 学法石川

松木之衣〈３〉 長野日大

金子智哉〈３〉 佐野日大

武田悠太郎〈２〉 東京実業

野田啓太〈２〉 伊賀白鳳

横山徹〈２〉 中越

遠田光太郎〈２〉 酒田南

宮崎佑喜〈２〉 佐野日大

小林陸大〈２〉 市立柏

北野太翔〈１〉 倉敷

大池竜紀〈１〉 長野日大

鈴木康平〈１〉 中越

山本起弘〈１〉 豊川

【駒大】

伊勢翔吾〈４〉 市立船橋

片西景〈４〉 昭和第一学園

下史典〈４〉 伊賀白鳳

白頭徹也〈４〉 豊川工業

堀合大輔〈４〉 青森山田

大坪桂一郎〈３〉 鳥栖工業

中村大成〈３〉 東北

中村大聖〈３〉 埼玉栄

原嶋渓〈３〉 刈谷

山下一貴〈３〉 瓊浦

伊東颯汰〈２〉 大分東明

小島海斗〈２〉 市立船橋

小原拓未〈２〉 一関学院

加藤淳〈２〉 西脇工業

神戸駿介〈２〉 松が谷

花崎悠紀〈１〉 富山商業

【順大】

江口智耶〈４〉 大牟田

塩尻和也〈４〉 伊勢崎清明

山田攻〈４〉 学法石川

金原弘直〈４〉 浜松日体

小林聖〈４〉 前橋育英

吉岡幸輝〈４〉 白石

鈴木雄人〈３〉 浜松日体

高林遼哉〈３〉 浜松日体

難波皓平〈３〉 専大松戸

野田一輝〈３〉 西京

橋本龍一〈３〉 法大二

藤曲寛人〈３〉 加藤学園

澤藤響〈２〉 秋田工業

清水颯大〈２〉 洛南

野口雄大〈２〉 市立柏

牧瀬圭斗〈１〉 白石

【神奈川大】

枝村高輔〈４〉 藤枝明誠

佐久間勇起〈４〉 藤沢翔陵

田中翔太〈４〉 西京

田中尚人〈４〉 高知農業

多和田涼介〈４〉 愛知

山藤篤司〈４〉 愛知

荻野太成〈３〉 加藤学園

越川堅太〈３〉 東京実業

藤村共広〈３〉 豊川工業

森淳喜〈３〉 広島皆実

安田共貴〈３〉 大牟田

井手孝一〈２〉 鳥栖工業

小笠原峰士〈２〉 松山商業

北崎拓矢〈２〉 関西大北陽

原塚友貴〈２〉 西脇工業

安田響〈１〉 益田清風

【国学院大】

江島崚太〈４〉 諫早

小中駿祐〈４〉 大阪桐蔭

芹澤昭紀〈４〉 埼玉栄

長谷勇汰〈４〉 八千代松陰

蜂屋瑛拡〈４〉 東海大山形

青木祐人〈３〉 愛知

浦野雄平〈３〉 富山商業

田中義己〈３〉 日体大柏

土方英和〈３〉 埼玉栄

茂原大悟〈３〉 高崎

臼井健太〈２〉 鳥取城北

木下巧〈２〉 日体大柏

田川良昌〈２〉 八千代松陰

森秀翔〈２〉 八千代松陰

殿地琢朗〈１〉 益田清風

藤木宏太〈１〉 北海道栄

【明大】

坂口裕之〈４〉 諫早

角出龍哉〈４〉 伊賀白鳳

阿部弘輝〈３〉 学法石川

中島大就〈３〉 世羅

三輪軌道〈３〉 愛知

佐々木大輔〈３〉 八千代松陰

斉藤寛明〈３〉 國學院大久我山

河村一輝〈３〉 大垣日大

岸哲也〈３〉 國學院大久我山

小袖英人〈２〉 八戸学院光星

前田舜平〈２〉 倉敷

村上純大〈２〉 専大松戸

酒井耀史〈２〉 須磨学園

鈴木聖人〈１〉 水城

手嶋杏丞〈１〉 宮崎日大

名合治紀〈１〉 倉敷

【東京国際大】

浦馬場裕也〈４〉 鎮西学院

河野歩〈４〉 浦和実業学園

堤完一〈４〉 愛工大名電

伊藤達彦〈３〉 浜松商業

内山涼太〈３〉 八千代松陰

佐藤雄志〈３〉 鶴岡工業

菅原直哉〈３〉 東海大山形

山瀬大成〈３〉 千原台

真船恭輔〈３〉 学法石川

Ｍ・タイタス〈３〉 キールア

相沢悠斗〈３〉 聖和学園

渡邊和也〈２〉 報徳学園

加藤純平〈２〉 九州学院

佐伯涼〈２〉 須磨学園

芳賀宏太郎〈１〉 学法石川

會田純己〈１〉 仙台育英

【大東大】

奈須智晃〈４〉 小林

新井康平〈４〉 浦和実業学園

大久保陸人〈４〉 東北

齋藤諒〈４〉 酒田南

谷川貴俊〈４〉 豊川

中神文弘〈４〉 九州学院

川澄克弥〈３〉 水城

佐藤弘規〈３〉 宮崎日大

豊田紘大〈３〉 岡山商大附属

奈良凌介〈３〉 仙台育英

阿比留魁〈２〉 鎮西学院

藤岡賢蔵〈２〉 千原台

三ツ星翔〈２〉 八頭

片根洋平〈１〉 水城

佐藤陸〈１〉 一関学院

服部奏斗〈１〉 武蔵越生

【中大】

関口康平〈４〉 幕張総合

中山顕〈４〉 伊奈学園総合

神崎裕〈４〉 西京

苗村隆広〈４〉 西脇工業

堀尾謙介〈４〉 須磨学園

冨原拓〈３〉 尽誠学園

舟津彰馬〈３〉 福岡大大濠

岩佐快斗〈３〉 大磯

池田勘汰〈２〉 玉野光南

岩原智昭〈２〉 仙台育英

畝拓夢〈２〉 倉敷

加井虎造〈２〉 西脇工業

川崎新太郎〈２〉 水口東

三須健乃介〈２〉 韮山

矢野郁人〈２〉 須磨学園

三浦拓朗〈１〉 西脇工業

【国士舘大】

内山武〈４〉 郡山

大川隼平〈４〉 愛工大名電

住吉秀昭〈４〉 田村

高田直也〈４〉 水戸工業

多喜端夕貴〈４〉 尽誠学園

戸澤奨〈４〉 田村

藤江千紘〈４〉 湘南工大附属

石川智康〈３〉 西武台千葉

鼡田章宏〈３〉 田村

福田有馬〈３〉 大分東明

加藤直人〈２〉 藤沢翔陵

金井啓太〈２〉 東農大二

Ｐ・ギトンガ〈２〉 エルバーゴン

小早川寛人〈１〉 藤沢翔陵

長谷川潤〈１〉 上田西

Ｒ・ヴィンセント〈１〉 モチョンゴイ

【山梨学院大】

池田眞臣〈４〉 鎮西学院

大殿将司〈４〉 つるぎ

片山優人〈４〉 藤枝明誠

久保和馬〈４〉 九州学院

清水鐘平〈４〉 富士学苑

永戸聖〈４〉 盛岡工業

Ｄ・ニャイロ〈４〉 メサビサビ

井上広之〈３〉 世羅

川口竜也〈３〉 鹿児島城西

中村幸成〈３〉 鹿児島実業

宮地大輝〈３〉 土岐商業

山田大輔〈３〉 南安曇野農業

荒井祐人〈２〉 川西緑台

齋藤有栄〈２〉 白鴎大足利

鈴木春記〈２〉 米沢工業

森山真伍〈２〉 樹徳

【上武大】

石井僚〈４〉 秋田工業

太田黒卓〈４〉 多良木

大森樹〈４〉 久御山

久保田直生〈４〉 伊勢崎商業

熊倉優介〈４〉 村上桜ヶ丘

関稜汰〈４〉 大館工業

淵喜輝〈４〉 大分西

松下恭一郎〈４〉 関根学園

鴨川源太〈３〉 今治北

齋藤優〈３〉 足利工業

佐々木守〈３〉 山形中央

武田貫誠〈３〉 滝川西

橋立旋〈３〉 中越

岩崎大洋〈２〉 北海道栄

坂本貫登〈２〉 新田

西井翔馬〈２〉 伊賀白鳳

【関東学生連合】

古林潤也〈４〉 麗沢端浪（防衛大）

近藤秀一〈４〉 韮山（東京大）

鈴木陸〈４〉 水城（明治学院大）

鈴木悠太〈４〉 八戸西（平成国際大）

外山正一郎〈４〉 東葛飾（上智大）

田中健祐〈４〉 遊学館（東農大）

西沢晃佑〈４〉 長野日大（駿河台大）

米井翔也〈４〉 東京（亜大）

国川恭朗〈３〉 美方（麗澤大）

鈴木優斗〈３〉 諏訪二葉（東京経大）

関口大樹〈３〉 我孫子（関東学院大）

小林彬寛〈２〉 専大松戸（専大）

鈴木大海〈２〉 藤沢翔陵（創価大）

相馬崇史〈２〉 佐久長聖（筑波大）

永瀬孝〈２〉 土岐商（桜美林大）

石井闘志〈１〉 流経大柏（流経大）