注 目 ホープフルもお任せ「馬トク」   箱根駅伝選手名鑑   スポーツ動画 お知らせ 報知SNS
Facebook
Twitter
Instagram

【箱根駅伝】順大・塩尻が４年連続２区、東大・近藤は１区へ…区間エントリー（２）

2018年12月29日16時0分  スポーツ報知
  • 東大・近藤秀一

　第９５回箱根駅伝（２０１９年１月２、３日）の区間エントリーが２９日、行われた。１０区間と補欠６人を登録。当日変更は両日あわせて４人まで可能で、区間変更はできない。

　以下、予選会通過１０校と関東学生連合の区間エントリー。（区間、名前、学年、出身校）

　【駒大】
１区　原嶋渓〈３〉（刈谷）
２区　山下一貴〈３〉（瓊浦）
３区　中村大聖〈３〉（埼玉栄）
４区　加藤淳〈２〉（西脇工業）
５区　大坪桂一郎〈３〉（鳥栖工業）
６区　中村大成〈３〉（東北）
７区　小島海斗〈２〉（市立船橋）
８区　小原拓未〈２〉（一関学院）
９区　堀合大輔〈４〉（青森山田）
１０区　下史典〈４〉（伊賀白鳳）
補欠　伊勢翔吾〈４〉（市立船橋）
〃　　片西景〈４〉（昭和第一学園）
〃　　白頭徹也〈４〉（豊川工業）
〃　　伊東颯汰〈２〉（大分東明）
〃　　神戸駿介〈２〉（松が谷）
〃　　花崎悠紀〈１〉（富山商業）

　【順大】
１区　野口雄大〈２〉（市立柏）
２区　塩尻和也〈４〉（伊勢崎清明）
３区　橋本龍一〈３〉（法大二）
４区　難波皓平〈３〉（専大松戸）
５区　山田攻〈４〉（学法石川）
６区　清水颯大〈２〉（洛南）
７区　高林遼哉〈３〉（浜松日体）
８区　金原弘直〈４〉（浜松日体）
９区　吉岡幸輝〈４〉（白石）
１０区　鈴木雄人〈３〉（浜松日体）
補欠　江口智耶〈４〉（大牟田）
〃　　小林聖〈４〉（前橋育英）
〃　　野田一輝〈３〉（西京）
〃　　藤曲寛人〈３〉（加藤学園）
〃　　澤藤響〈２〉（秋田工業）
〃　　牧瀬圭斗〈１〉（白石）

　【神奈川大】
１区　山藤篤司〈４〉（愛知）
２区　越川堅太〈３〉（東京実業）
３区　井手孝一〈２〉（鳥栖工業）
４区　枝村高輔〈４〉（藤枝明誠）
５区　小笠原峰士〈２〉（松山商業）
６区　森淳喜〈３〉（広島皆実）
７区　多和田涼介〈４〉（愛知）
８区　安田響〈１〉（益田清風）
９区　北崎拓矢〈２〉（関西大北陽）
１０区　佐久間勇起〈４〉（藤沢翔陵）
補欠　田中翔太〈４〉（西京）
〃　　田中尚人〈４〉（高知農業）
〃　　荻野太成〈３〉（加藤学園）
〃　　藤村共広〈３〉（豊川工業）
〃　　安田共貴〈３〉（大牟田）
〃　　原塚友貴〈２〉（西脇工業）

　【国学院大】
１区　藤木宏太〈１〉（北海道栄）
２区　土方英和〈３〉（埼玉栄）
３区　青木祐人〈３〉（愛知）
４区　茂原大悟〈３〉（高崎）
５区　浦野雄平〈３〉（富山商業）
６区　江島崚太〈４〉（諫早）
７区　臼井健太〈２〉（鳥取城北）
８区　森秀翔〈２〉（八千代松陰）
９区　田中義己〈３〉（日体大柏）
１０区　木下巧〈２〉（日体大柏）
補欠　小中駿祐〈４〉（大阪桐蔭）
〃　　芹澤昭紀〈４〉（埼玉栄）
〃　　長谷勇汰〈４〉（八千代松陰）
〃　　蜂屋瑛拡〈４〉（東海大山形）
〃　　田川良昌〈２〉（八千代松陰）
〃　　殿地琢朗〈１〉（益田清風）

　【明大】
１区　鈴木聖人〈１〉（水城）
２区　中島大就〈３〉（世羅）
３区　手嶋杏丞〈１〉（宮崎日大）
４区　三輪軌道〈３〉（愛知）
５区　酒井耀史〈２〉（須磨学園）
６区　河村一輝〈３〉（大垣日大）
７区　小袖英人〈２〉（八戸学院光星）
８区　名合治紀〈１〉（倉敷）
９区　岸哲也〈３〉（國學院大久我山）
１０区　坂口裕之〈４〉（諫早）
補欠　角出龍哉〈４〉（伊賀白鳳）
〃　　阿部弘輝〈３〉（学法石川）
〃　　斉藤寛明〈３〉（國學院大久我山）
〃　　佐々木大輔〈３〉（八千代松陰）
〃　　前田舜平〈２〉（倉敷）
〃　　村上純大〈２〉（専大松戸）

　【東京国際大】
１区　Ｍ・タイタス〈３〉（ケニア／キールア）
２区　伊藤達彦〈３〉（浜松商業）
３区　真船恭輔〈３〉（学法石川）
４区　相沢悠斗〈３〉（聖和学園）
５区　加藤純平〈２〉（九州学院）
６区　菅原直哉〈３〉（東海大山形）
７区　佐伯涼〈２〉（須磨学園）
８区　山瀬大成〈３〉（千原台）
９区　浦馬場裕也〈４〉（鎮西学院）
１０区　内山涼太〈３〉（八千代松陰）
補欠　河野歩〈４〉（浦和実業）
〃　　堤完一〈４〉（愛工大名電）
〃　　佐藤雄志〈３〉（鶴岡工業）
〃　　渡邊和也〈２〉（報徳学園）
〃　　芳賀宏太郎〈１〉（学法石川）
〃　　會田純己〈１〉（仙台育英）

　【大東大】
１区　新井康平〈４〉（浦和実業）
２区　川澄克弥〈３〉（水城）
３区　齋藤諒〈４〉（酒田南）
４区　阿比留魁〈２〉（鎮西学院）
５区　佐藤弘規〈３〉（宮崎日大）
６区　藤岡賢蔵〈２〉（千原台）
７区　三ツ星翔〈２〉（八頭）
８区　佐藤陸〈１〉（一関学院）
９区　谷川貴俊〈４〉（豊川）
１０区　中神文弘〈４〉（九州学院）
補欠　奈須智晃〈４〉（小林）
〃　　大久保陸人〈４〉（東北）
〃　　豊田紘大〈３〉（岡山商大附属）
〃　　奈良凌介〈３〉（仙台育英）
〃　　片根洋平〈１〉（水城）
〃　　服部奏斗〈１〉（武蔵越生）

　【中大】
１区　加井虎造〈２〉（西脇工業）
２区　堀尾謙介〈４〉（須磨学園）
３区　三須健乃介〈２〉（韮山）
４区　池田勘汰〈２〉（玉野光南）
５区　岩原智昭〈２〉（仙台育英）
６区　冨原拓〈３〉（尽誠学園）
７区　岩佐快斗〈３〉（大磯）
８区　矢野郁人〈２〉（須磨学園）
９区　苗村隆広〈４〉（西脇工業）
１０区　川崎新太郎〈２〉（水口東）
補欠　関口康平〈４〉（幕張総合）
〃　　中山顕〈４〉（伊奈学園総合）
〃　　神崎裕〈４〉（西京）
〃　　舟津彰馬〈３〉（福岡大大濠）
〃　　畝拓夢〈２〉（倉敷）
〃　　三浦拓朗〈１〉（西脇工業）

　【国士舘大】
１区　住吉秀昭〈４〉（田村）
２区　Ｒ・ヴィンセント〈１〉（ケニア／モチョンゴイ）
３区　多喜端夕貴〈４〉（尽誠学園）
４区　内山武〈４〉（郡山）
５区　鼡田章宏〈３〉（田村）
６区　大川隼平〈４〉（愛工大名電）
７区　長谷川潤〈１〉（上田西）
８区　藤江千紘〈４〉（湘南工大附属）
９区　福田有馬〈３〉（大分東明）
１０区　小早川寛人〈１〉（藤沢翔陵）
補欠　高田直也〈４〉（水戸工業）
〃　　戸澤奨〈４〉（田村）
〃　　石川智康〈３〉（西武台千葉）
〃　　加藤直人〈２〉（藤沢翔陵）
〃　　金井啓太〈２〉（東農大二）
〃　　Ｐ・ギトンガ〈２〉（ケニア／エルバーゴン）

　【山梨学院大】
１区　清水鐘平〈４〉（富士学苑）
２区　鈴木春記〈２〉（米沢工業）
３区　中村幸成〈３〉（鹿児島実業）
４区　宮地大輝〈３〉（土岐商業）
５区　久保和馬〈４〉（九州学院）
６区　池田眞臣〈４〉（鎮西学院）
７区　川口竜也〈３〉（鹿児島城西）
８区　山田大輔〈３〉（南安曇農業）
９区　森山真伍〈２〉（樹徳）
１０区　片山優人〈４〉（藤枝明誠）
補欠　大殿将司〈４〉（つるぎ）
〃　　永戸聖〈４〉（盛岡工業）
〃　　Ｄ・ニャイロ〈４〉（ケニア／メサビサビ）
〃　　井上広之〈３〉（世羅）
〃　　荒井祐人〈２〉（川西緑台）
〃　　齋藤有栄〈２〉（白鴎大足利）

　【上武大】
１区　齋藤優〈３〉（足利工業）
２区　太田黒卓〈４〉（多良木）
３区　鴨川源太〈３〉（今治北）
４区　石井僚〈４〉（秋田工業）
５区　橋立旋〈３〉（中越）
６区　佐々木守〈３〉（山形中央）
７区　熊倉優介〈４〉（村上桜ヶ丘）
８区　岩崎大洋〈２〉（北海道栄）
９区　淵喜輝〈４〉（大分西）
１０区　大森樹〈４〉（久御山）
補欠　久保田直生〈４〉（伊勢崎商業）
〃　　関稜汰〈４〉（大館工業）
〃　　松下恭一郎〈４〉（関根学園）
〃　　武田貫誠〈３〉（滝川西）
〃　　坂本貫登〈２〉（新田）
〃　　西井翔馬〈２〉（伊賀白鳳）

　【関東学生連合】
１区　近藤秀一〈４〉（東京大学＝韮山）
２区　西沢晃佑〈４〉（駿河台大＝長野日大）
３区　鈴木大海〈２〉（創価大＝藤沢翔陵）
４区　関口大樹〈３〉（関東学院大＝我孫子）
５区　相馬崇史〈２〉（筑波大＝佐久長聖）
６区　小林彬寛〈２〉（専修大＝専大松戸）
７区　田中健祐〈４〉（東京大＝遊学館）
８区　鈴木悠太〈４〉（平成国際大＝八戸西）
９区　外山正一郎〈４〉（上智大＝東葛飾）
１０区　米井翔也〈４〉（亜大＝東京）
補欠　古林　潤也〈４〉（防衛大＝麗沢瑞浪）
〃　　鈴木陸〈４〉（明治学院大＝水城）
〃　　国川恭朗〈３〉（麗澤大＝美方）
〃　　鈴木優斗〈３〉（東京経済大＝諏訪二葉）
〃　　永瀬孝〈２〉（桜美林大＝土岐商）
〃　　石井闘志〈１〉（流経大＝流経大柏）

箱根駅伝
その他
コラムでＨＯ！一覧へ
注目トピック

［PR］大晦日はテニスざんまい
WOWOWライブで錦織圭＆大坂なおみの１年を振り返ろう！

［PR］TVのイメージが変わる
俳優・平泉成さんを待っていた“バラ色の人生”とは

［PR］マニラの統合型リゾート　
カジノだけじゃない、その全容をフィリピン・マニラで見た！

ショップ報知
マガジン報知
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真販売
法人向け紙面・写真使用申請
報知ブログ（最新更新分）一覧へ