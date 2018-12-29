【箱根駅伝】順大・塩尻が４年連続２区、東大・近藤は１区へ…区間エントリー（２）

第９５回箱根駅伝（２０１９年１月２、３日）の区間エントリーが２９日、行われた。１０区間と補欠６人を登録。当日変更は両日あわせて４人まで可能で、区間変更はできない。

以下、予選会通過１０校と関東学生連合の区間エントリー。（区間、名前、学年、出身校）

【駒大】

１区 原嶋渓〈３〉（刈谷）

２区 山下一貴〈３〉（瓊浦）

３区 中村大聖〈３〉（埼玉栄）

４区 加藤淳〈２〉（西脇工業）

５区 大坪桂一郎〈３〉（鳥栖工業）

６区 中村大成〈３〉（東北）

７区 小島海斗〈２〉（市立船橋）

８区 小原拓未〈２〉（一関学院）

９区 堀合大輔〈４〉（青森山田）

１０区 下史典〈４〉（伊賀白鳳）

補欠 伊勢翔吾〈４〉（市立船橋）

〃 片西景〈４〉（昭和第一学園）

〃 白頭徹也〈４〉（豊川工業）

〃 伊東颯汰〈２〉（大分東明）

〃 神戸駿介〈２〉（松が谷）

〃 花崎悠紀〈１〉（富山商業）

【順大】

１区 野口雄大〈２〉（市立柏）

２区 塩尻和也〈４〉（伊勢崎清明）

３区 橋本龍一〈３〉（法大二）

４区 難波皓平〈３〉（専大松戸）

５区 山田攻〈４〉（学法石川）

６区 清水颯大〈２〉（洛南）

７区 高林遼哉〈３〉（浜松日体）

８区 金原弘直〈４〉（浜松日体）

９区 吉岡幸輝〈４〉（白石）

１０区 鈴木雄人〈３〉（浜松日体）

補欠 江口智耶〈４〉（大牟田）

〃 小林聖〈４〉（前橋育英）

〃 野田一輝〈３〉（西京）

〃 藤曲寛人〈３〉（加藤学園）

〃 澤藤響〈２〉（秋田工業）

〃 牧瀬圭斗〈１〉（白石）

【神奈川大】

１区 山藤篤司〈４〉（愛知）

２区 越川堅太〈３〉（東京実業）

３区 井手孝一〈２〉（鳥栖工業）

４区 枝村高輔〈４〉（藤枝明誠）

５区 小笠原峰士〈２〉（松山商業）

６区 森淳喜〈３〉（広島皆実）

７区 多和田涼介〈４〉（愛知）

８区 安田響〈１〉（益田清風）

９区 北崎拓矢〈２〉（関西大北陽）

１０区 佐久間勇起〈４〉（藤沢翔陵）

補欠 田中翔太〈４〉（西京）

〃 田中尚人〈４〉（高知農業）

〃 荻野太成〈３〉（加藤学園）

〃 藤村共広〈３〉（豊川工業）

〃 安田共貴〈３〉（大牟田）

〃 原塚友貴〈２〉（西脇工業）

【国学院大】

１区 藤木宏太〈１〉（北海道栄）

２区 土方英和〈３〉（埼玉栄）

３区 青木祐人〈３〉（愛知）

４区 茂原大悟〈３〉（高崎）

５区 浦野雄平〈３〉（富山商業）

６区 江島崚太〈４〉（諫早）

７区 臼井健太〈２〉（鳥取城北）

８区 森秀翔〈２〉（八千代松陰）

９区 田中義己〈３〉（日体大柏）

１０区 木下巧〈２〉（日体大柏）

補欠 小中駿祐〈４〉（大阪桐蔭）

〃 芹澤昭紀〈４〉（埼玉栄）

〃 長谷勇汰〈４〉（八千代松陰）

〃 蜂屋瑛拡〈４〉（東海大山形）

〃 田川良昌〈２〉（八千代松陰）

〃 殿地琢朗〈１〉（益田清風）

【明大】

１区 鈴木聖人〈１〉（水城）

２区 中島大就〈３〉（世羅）

３区 手嶋杏丞〈１〉（宮崎日大）

４区 三輪軌道〈３〉（愛知）

５区 酒井耀史〈２〉（須磨学園）

６区 河村一輝〈３〉（大垣日大）

７区 小袖英人〈２〉（八戸学院光星）

８区 名合治紀〈１〉（倉敷）

９区 岸哲也〈３〉（國學院大久我山）

１０区 坂口裕之〈４〉（諫早）

補欠 角出龍哉〈４〉（伊賀白鳳）

〃 阿部弘輝〈３〉（学法石川）

〃 斉藤寛明〈３〉（國學院大久我山）

〃 佐々木大輔〈３〉（八千代松陰）

〃 前田舜平〈２〉（倉敷）

〃 村上純大〈２〉（専大松戸）

【東京国際大】

１区 Ｍ・タイタス〈３〉（ケニア／キールア）

２区 伊藤達彦〈３〉（浜松商業）

３区 真船恭輔〈３〉（学法石川）

４区 相沢悠斗〈３〉（聖和学園）

５区 加藤純平〈２〉（九州学院）

６区 菅原直哉〈３〉（東海大山形）

７区 佐伯涼〈２〉（須磨学園）

８区 山瀬大成〈３〉（千原台）

９区 浦馬場裕也〈４〉（鎮西学院）

１０区 内山涼太〈３〉（八千代松陰）

補欠 河野歩〈４〉（浦和実業）

〃 堤完一〈４〉（愛工大名電）

〃 佐藤雄志〈３〉（鶴岡工業）

〃 渡邊和也〈２〉（報徳学園）

〃 芳賀宏太郎〈１〉（学法石川）

〃 會田純己〈１〉（仙台育英）

【大東大】

１区 新井康平〈４〉（浦和実業）

２区 川澄克弥〈３〉（水城）

３区 齋藤諒〈４〉（酒田南）

４区 阿比留魁〈２〉（鎮西学院）

５区 佐藤弘規〈３〉（宮崎日大）

６区 藤岡賢蔵〈２〉（千原台）

７区 三ツ星翔〈２〉（八頭）

８区 佐藤陸〈１〉（一関学院）

９区 谷川貴俊〈４〉（豊川）

１０区 中神文弘〈４〉（九州学院）

補欠 奈須智晃〈４〉（小林）

〃 大久保陸人〈４〉（東北）

〃 豊田紘大〈３〉（岡山商大附属）

〃 奈良凌介〈３〉（仙台育英）

〃 片根洋平〈１〉（水城）

〃 服部奏斗〈１〉（武蔵越生）

【中大】

１区 加井虎造〈２〉（西脇工業）

２区 堀尾謙介〈４〉（須磨学園）

３区 三須健乃介〈２〉（韮山）

４区 池田勘汰〈２〉（玉野光南）

５区 岩原智昭〈２〉（仙台育英）

６区 冨原拓〈３〉（尽誠学園）

７区 岩佐快斗〈３〉（大磯）

８区 矢野郁人〈２〉（須磨学園）

９区 苗村隆広〈４〉（西脇工業）

１０区 川崎新太郎〈２〉（水口東）

補欠 関口康平〈４〉（幕張総合）

〃 中山顕〈４〉（伊奈学園総合）

〃 神崎裕〈４〉（西京）

〃 舟津彰馬〈３〉（福岡大大濠）

〃 畝拓夢〈２〉（倉敷）

〃 三浦拓朗〈１〉（西脇工業）

【国士舘大】

１区 住吉秀昭〈４〉（田村）

２区 Ｒ・ヴィンセント〈１〉（ケニア／モチョンゴイ）

３区 多喜端夕貴〈４〉（尽誠学園）

４区 内山武〈４〉（郡山）

５区 鼡田章宏〈３〉（田村）

６区 大川隼平〈４〉（愛工大名電）

７区 長谷川潤〈１〉（上田西）

８区 藤江千紘〈４〉（湘南工大附属）

９区 福田有馬〈３〉（大分東明）

１０区 小早川寛人〈１〉（藤沢翔陵）

補欠 高田直也〈４〉（水戸工業）

〃 戸澤奨〈４〉（田村）

〃 石川智康〈３〉（西武台千葉）

〃 加藤直人〈２〉（藤沢翔陵）

〃 金井啓太〈２〉（東農大二）

〃 Ｐ・ギトンガ〈２〉（ケニア／エルバーゴン）

【山梨学院大】

１区 清水鐘平〈４〉（富士学苑）

２区 鈴木春記〈２〉（米沢工業）

３区 中村幸成〈３〉（鹿児島実業）

４区 宮地大輝〈３〉（土岐商業）

５区 久保和馬〈４〉（九州学院）

６区 池田眞臣〈４〉（鎮西学院）

７区 川口竜也〈３〉（鹿児島城西）

８区 山田大輔〈３〉（南安曇農業）

９区 森山真伍〈２〉（樹徳）

１０区 片山優人〈４〉（藤枝明誠）

補欠 大殿将司〈４〉（つるぎ）

〃 永戸聖〈４〉（盛岡工業）

〃 Ｄ・ニャイロ〈４〉（ケニア／メサビサビ）

〃 井上広之〈３〉（世羅）

〃 荒井祐人〈２〉（川西緑台）

〃 齋藤有栄〈２〉（白鴎大足利）

【上武大】

１区 齋藤優〈３〉（足利工業）

２区 太田黒卓〈４〉（多良木）

３区 鴨川源太〈３〉（今治北）

４区 石井僚〈４〉（秋田工業）

５区 橋立旋〈３〉（中越）

６区 佐々木守〈３〉（山形中央）

７区 熊倉優介〈４〉（村上桜ヶ丘）

８区 岩崎大洋〈２〉（北海道栄）

９区 淵喜輝〈４〉（大分西）

１０区 大森樹〈４〉（久御山）

補欠 久保田直生〈４〉（伊勢崎商業）

〃 関稜汰〈４〉（大館工業）

〃 松下恭一郎〈４〉（関根学園）

〃 武田貫誠〈３〉（滝川西）

〃 坂本貫登〈２〉（新田）

〃 西井翔馬〈２〉（伊賀白鳳）

【関東学生連合】

１区 近藤秀一〈４〉（東京大学＝韮山）

２区 西沢晃佑〈４〉（駿河台大＝長野日大）

３区 鈴木大海〈２〉（創価大＝藤沢翔陵）

４区 関口大樹〈３〉（関東学院大＝我孫子）

５区 相馬崇史〈２〉（筑波大＝佐久長聖）

６区 小林彬寛〈２〉（専修大＝専大松戸）

７区 田中健祐〈４〉（東京大＝遊学館）

８区 鈴木悠太〈４〉（平成国際大＝八戸西）

９区 外山正一郎〈４〉（上智大＝東葛飾）

１０区 米井翔也〈４〉（亜大＝東京）

補欠 古林 潤也〈４〉（防衛大＝麗沢瑞浪）

〃 鈴木陸〈４〉（明治学院大＝水城）

〃 国川恭朗〈３〉（麗澤大＝美方）

〃 鈴木優斗〈３〉（東京経済大＝諏訪二葉）

〃 永瀬孝〈２〉（桜美林大＝土岐商）

〃 石井闘志〈１〉（流経大＝流経大柏）