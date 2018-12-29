【箱根駅伝】順大・塩尻が４年連続２区、東大・近藤は１区へ…区間エントリー（２）
第９５回箱根駅伝（２０１９年１月２、３日）の区間エントリーが２９日、行われた。１０区間と補欠６人を登録。当日変更は両日あわせて４人まで可能で、区間変更はできない。
以下、予選会通過１０校と関東学生連合の区間エントリー。（区間、名前、学年、出身校）
【駒大】
１区 原嶋渓〈３〉（刈谷）
２区 山下一貴〈３〉（瓊浦）
３区 中村大聖〈３〉（埼玉栄）
４区 加藤淳〈２〉（西脇工業）
５区 大坪桂一郎〈３〉（鳥栖工業）
６区 中村大成〈３〉（東北）
７区 小島海斗〈２〉（市立船橋）
８区 小原拓未〈２〉（一関学院）
９区 堀合大輔〈４〉（青森山田）
１０区 下史典〈４〉（伊賀白鳳）
補欠 伊勢翔吾〈４〉（市立船橋）
〃 片西景〈４〉（昭和第一学園）
〃 白頭徹也〈４〉（豊川工業）
〃 伊東颯汰〈２〉（大分東明）
〃 神戸駿介〈２〉（松が谷）
〃 花崎悠紀〈１〉（富山商業）
【順大】
１区 野口雄大〈２〉（市立柏）
２区 塩尻和也〈４〉（伊勢崎清明）
３区 橋本龍一〈３〉（法大二）
４区 難波皓平〈３〉（専大松戸）
５区 山田攻〈４〉（学法石川）
６区 清水颯大〈２〉（洛南）
７区 高林遼哉〈３〉（浜松日体）
８区 金原弘直〈４〉（浜松日体）
９区 吉岡幸輝〈４〉（白石）
１０区 鈴木雄人〈３〉（浜松日体）
補欠 江口智耶〈４〉（大牟田）
〃 小林聖〈４〉（前橋育英）
〃 野田一輝〈３〉（西京）
〃 藤曲寛人〈３〉（加藤学園）
〃 澤藤響〈２〉（秋田工業）
〃 牧瀬圭斗〈１〉（白石）
【神奈川大】
１区 山藤篤司〈４〉（愛知）
２区 越川堅太〈３〉（東京実業）
３区 井手孝一〈２〉（鳥栖工業）
４区 枝村高輔〈４〉（藤枝明誠）
５区 小笠原峰士〈２〉（松山商業）
６区 森淳喜〈３〉（広島皆実）
７区 多和田涼介〈４〉（愛知）
８区 安田響〈１〉（益田清風）
９区 北崎拓矢〈２〉（関西大北陽）
１０区 佐久間勇起〈４〉（藤沢翔陵）
補欠 田中翔太〈４〉（西京）
〃 田中尚人〈４〉（高知農業）
〃 荻野太成〈３〉（加藤学園）
〃 藤村共広〈３〉（豊川工業）
〃 安田共貴〈３〉（大牟田）
〃 原塚友貴〈２〉（西脇工業）
【国学院大】
１区 藤木宏太〈１〉（北海道栄）
２区 土方英和〈３〉（埼玉栄）
３区 青木祐人〈３〉（愛知）
４区 茂原大悟〈３〉（高崎）
５区 浦野雄平〈３〉（富山商業）
６区 江島崚太〈４〉（諫早）
７区 臼井健太〈２〉（鳥取城北）
８区 森秀翔〈２〉（八千代松陰）
９区 田中義己〈３〉（日体大柏）
１０区 木下巧〈２〉（日体大柏）
補欠 小中駿祐〈４〉（大阪桐蔭）
〃 芹澤昭紀〈４〉（埼玉栄）
〃 長谷勇汰〈４〉（八千代松陰）
〃 蜂屋瑛拡〈４〉（東海大山形）
〃 田川良昌〈２〉（八千代松陰）
〃 殿地琢朗〈１〉（益田清風）
【明大】
１区 鈴木聖人〈１〉（水城）
２区 中島大就〈３〉（世羅）
３区 手嶋杏丞〈１〉（宮崎日大）
４区 三輪軌道〈３〉（愛知）
５区 酒井耀史〈２〉（須磨学園）
６区 河村一輝〈３〉（大垣日大）
７区 小袖英人〈２〉（八戸学院光星）
８区 名合治紀〈１〉（倉敷）
９区 岸哲也〈３〉（國學院大久我山）
１０区 坂口裕之〈４〉（諫早）
補欠 角出龍哉〈４〉（伊賀白鳳）
〃 阿部弘輝〈３〉（学法石川）
〃 斉藤寛明〈３〉（國學院大久我山）
〃 佐々木大輔〈３〉（八千代松陰）
〃 前田舜平〈２〉（倉敷）
〃 村上純大〈２〉（専大松戸）
【東京国際大】
１区 Ｍ・タイタス〈３〉（ケニア／キールア）
２区 伊藤達彦〈３〉（浜松商業）
３区 真船恭輔〈３〉（学法石川）
４区 相沢悠斗〈３〉（聖和学園）
５区 加藤純平〈２〉（九州学院）
６区 菅原直哉〈３〉（東海大山形）
７区 佐伯涼〈２〉（須磨学園）
８区 山瀬大成〈３〉（千原台）
９区 浦馬場裕也〈４〉（鎮西学院）
１０区 内山涼太〈３〉（八千代松陰）
補欠 河野歩〈４〉（浦和実業）
〃 堤完一〈４〉（愛工大名電）
〃 佐藤雄志〈３〉（鶴岡工業）
〃 渡邊和也〈２〉（報徳学園）
〃 芳賀宏太郎〈１〉（学法石川）
〃 會田純己〈１〉（仙台育英）
【大東大】
１区 新井康平〈４〉（浦和実業）
２区 川澄克弥〈３〉（水城）
３区 齋藤諒〈４〉（酒田南）
４区 阿比留魁〈２〉（鎮西学院）
５区 佐藤弘規〈３〉（宮崎日大）
６区 藤岡賢蔵〈２〉（千原台）
７区 三ツ星翔〈２〉（八頭）
８区 佐藤陸〈１〉（一関学院）
９区 谷川貴俊〈４〉（豊川）
１０区 中神文弘〈４〉（九州学院）
補欠 奈須智晃〈４〉（小林）
〃 大久保陸人〈４〉（東北）
〃 豊田紘大〈３〉（岡山商大附属）
〃 奈良凌介〈３〉（仙台育英）
〃 片根洋平〈１〉（水城）
〃 服部奏斗〈１〉（武蔵越生）
【中大】
１区 加井虎造〈２〉（西脇工業）
２区 堀尾謙介〈４〉（須磨学園）
３区 三須健乃介〈２〉（韮山）
４区 池田勘汰〈２〉（玉野光南）
５区 岩原智昭〈２〉（仙台育英）
６区 冨原拓〈３〉（尽誠学園）
７区 岩佐快斗〈３〉（大磯）
８区 矢野郁人〈２〉（須磨学園）
９区 苗村隆広〈４〉（西脇工業）
１０区 川崎新太郎〈２〉（水口東）
補欠 関口康平〈４〉（幕張総合）
〃 中山顕〈４〉（伊奈学園総合）
〃 神崎裕〈４〉（西京）
〃 舟津彰馬〈３〉（福岡大大濠）
〃 畝拓夢〈２〉（倉敷）
〃 三浦拓朗〈１〉（西脇工業）
【国士舘大】
１区 住吉秀昭〈４〉（田村）
２区 Ｒ・ヴィンセント〈１〉（ケニア／モチョンゴイ）
３区 多喜端夕貴〈４〉（尽誠学園）
４区 内山武〈４〉（郡山）
５区 鼡田章宏〈３〉（田村）
６区 大川隼平〈４〉（愛工大名電）
７区 長谷川潤〈１〉（上田西）
８区 藤江千紘〈４〉（湘南工大附属）
９区 福田有馬〈３〉（大分東明）
１０区 小早川寛人〈１〉（藤沢翔陵）
補欠 高田直也〈４〉（水戸工業）
〃 戸澤奨〈４〉（田村）
〃 石川智康〈３〉（西武台千葉）
〃 加藤直人〈２〉（藤沢翔陵）
〃 金井啓太〈２〉（東農大二）
〃 Ｐ・ギトンガ〈２〉（ケニア／エルバーゴン）
【山梨学院大】
１区 清水鐘平〈４〉（富士学苑）
２区 鈴木春記〈２〉（米沢工業）
３区 中村幸成〈３〉（鹿児島実業）
４区 宮地大輝〈３〉（土岐商業）
５区 久保和馬〈４〉（九州学院）
６区 池田眞臣〈４〉（鎮西学院）
７区 川口竜也〈３〉（鹿児島城西）
８区 山田大輔〈３〉（南安曇農業）
９区 森山真伍〈２〉（樹徳）
１０区 片山優人〈４〉（藤枝明誠）
補欠 大殿将司〈４〉（つるぎ）
〃 永戸聖〈４〉（盛岡工業）
〃 Ｄ・ニャイロ〈４〉（ケニア／メサビサビ）
〃 井上広之〈３〉（世羅）
〃 荒井祐人〈２〉（川西緑台）
〃 齋藤有栄〈２〉（白鴎大足利）
【上武大】
１区 齋藤優〈３〉（足利工業）
２区 太田黒卓〈４〉（多良木）
３区 鴨川源太〈３〉（今治北）
４区 石井僚〈４〉（秋田工業）
５区 橋立旋〈３〉（中越）
６区 佐々木守〈３〉（山形中央）
７区 熊倉優介〈４〉（村上桜ヶ丘）
８区 岩崎大洋〈２〉（北海道栄）
９区 淵喜輝〈４〉（大分西）
１０区 大森樹〈４〉（久御山）
補欠 久保田直生〈４〉（伊勢崎商業）
〃 関稜汰〈４〉（大館工業）
〃 松下恭一郎〈４〉（関根学園）
〃 武田貫誠〈３〉（滝川西）
〃 坂本貫登〈２〉（新田）
〃 西井翔馬〈２〉（伊賀白鳳）
【関東学生連合】
１区 近藤秀一〈４〉（東京大学＝韮山）
２区 西沢晃佑〈４〉（駿河台大＝長野日大）
３区 鈴木大海〈２〉（創価大＝藤沢翔陵）
４区 関口大樹〈３〉（関東学院大＝我孫子）
５区 相馬崇史〈２〉（筑波大＝佐久長聖）
６区 小林彬寛〈２〉（専修大＝専大松戸）
７区 田中健祐〈４〉（東京大＝遊学館）
８区 鈴木悠太〈４〉（平成国際大＝八戸西）
９区 外山正一郎〈４〉（上智大＝東葛飾）
１０区 米井翔也〈４〉（亜大＝東京）
補欠 古林 潤也〈４〉（防衛大＝麗沢瑞浪）
〃 鈴木陸〈４〉（明治学院大＝水城）
〃 国川恭朗〈３〉（麗澤大＝美方）
〃 鈴木優斗〈３〉（東京経済大＝諏訪二葉）
〃 永瀬孝〈２〉（桜美林大＝土岐商）
〃 石井闘志〈１〉（流経大＝流経大柏）