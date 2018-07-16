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【巨人】マギー、逆転２点打＆内海、３勝目　５連勝で勝率５割復帰…阪神戦経過

2018年7月16日22時2分  スポーツ報知
  • ３勝目を上げた内海（左から２目）が最後を締めたマシソン（同３人目）らをハイタッチで出迎える（カメラ・保井　秀則）

　◆阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

　巨人が阪神を下し、後半戦初戦を白星で飾った。５連勝で勝率５割に復帰した。

　先発・内海が初回に３連打で１点を失うが、立ち直り好投を見せると、打線は５回１死二、三塁でマギーがメッセンジャーから左前に２点タイムリーを放ち逆転に成功した。

　８回には亀井がマテオから２試合連発となる９号２ランを左翼ポール際に運び、リードを３点に広げた。

　その裏、３番手・沢村が２点を失い１点差に迫られたが、９回はマシソンが抑え逃げ切った。

　内海は６回６安打１失点で３勝目（１敗）を挙げた。

　【試合経過】

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手藤川、遊撃植田、中堅俊介）沢村の代打石川、坂本勇ともに三振、吉川尚一ゴロ

　【神】（投手マシソン、三塁吉川大）藤川の代打伊藤隼左飛、糸原三邪飛、植田三振

  • 最後を締め、６セーブ目を挙げたマシソンと握手する小林（右）（カメラ・橋口　真）

    最後を締め、６セーブ目を挙げたマシソンと握手する小林（右）（カメラ・橋口　真）

　◇８回（両軍２）

　【巨】（投手マテオ）岡本左前安打、亀井左越９号２ラン、長野三振、陽岱鋼二ゴロ、大城二ゴロ

  • ８回無死一塁、亀井が２ラン本塁打（カメラ・矢口　亨）

    ８回無死一塁、亀井が２ラン本塁打（カメラ・矢口　亨）

　【神】（投手沢村、捕手小林）北條中前安打（代走植田）、福留の右中間二塁打で植田三進、陽川三振、ナバーロの遊ゴロで植田生還、大山四球、中谷の代打原口の左前安打で福留一挙生還、大山二進（一塁走者原口に代走俊介）、梅野三振

  • ８回に登板、２失点の沢村（カメラ・橋口　真）

    ８回に登板、２失点の沢村（カメラ・橋口　真）

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手望月）内海の代打田中俊二ゴロ失、坂本勇右飛、吉川尚の一前バントで田中俊二進、マギー遊ゴロ

　【神】（投手上原）梅野左飛、望月の代打鳥谷一ゴロ、糸原左飛

  • ７回を抑えた上原（右は宇佐見）（カメラ・矢口　亨）

    ７回を抑えた上原（右は宇佐見）（カメラ・矢口　亨）

　◇６回（両軍０）

　【巨】長野三ゴロ、陽岱鋼右飛、大城左飛

　【神】陽川三振、ナバーロ四球、大山左飛、中谷二飛

　◇５回（巨２、神０）

　【巨】内海一ゴロ、坂本勇四球、吉川尚の左前安打で坂本勇一挙三進、ナバーロが失策し吉川尚二進、マギーの左前安打で坂本勇、吉川尚ともに生還、岡本三振、亀井左飛

  • ５回１死二三塁、マギーが左前に２点タイムリーを放つ（カメラ・矢口　亨）

    ５回１死二三塁、マギーが左前に２点タイムリーを放つ（カメラ・矢口　亨）

　【神】糸原投ゴロ、北條遊ゴロ、福留左飛

  • ５回を終了して１５００試合出場を達成した坂本勇（カメラ・矢口　亨）

    ５回を終了して１５００試合出場を達成した坂本勇（カメラ・矢口　亨）

　◇４回（両軍０）

　【巨】長野遊ゴロ、陽岱鋼三振、大城一ゴロ

　【神】ナバーロ中前安打、大山の中前安打でナバーロ二進、中谷二飛、梅野左飛、メッセンジャー投ゴロ

　◇３回（両軍０）

　【巨】坂本勇右飛、吉川尚左前安打、マギー右飛、岡本四球で吉川尚二進、亀井三振

　【神】北條遊ゴロ、福留右飛、陽川三振

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本遊ゴロ、亀井左前安打、長野四球で亀井二進、陽岱鋼四球で満塁、大城、内海ともに三振

　【神】中谷中前安打、梅野の投ゴロで中谷二進、メッセンジャーのとき暴投で中谷三進、メッセンジャー二ゴロ、糸原遊ゴロ

  • ２回無死一塁、梅野のバントを捕球した内海が一塁に送球（右は大城）

    ２回無死一塁、梅野のバントを捕球した内海が一塁に送球（右は大城）

　◇１回（巨０、神１）

　【巨】坂本勇右飛、吉川尚三振、マギー一ゴロ

　【神】糸原遊ゴロ、北條右飛、福留左前安打、陽川の左前安打で福留二進、ナバーロの右前安打で福留一挙生還、陽川一挙三進、大山遊直

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