【巨人】マギー、逆転２点打＆内海、３勝目 ５連勝で勝率５割復帰…阪神戦経過

◆阪神３―４巨人（１６日・甲子園）

巨人が阪神を下し、後半戦初戦を白星で飾った。５連勝で勝率５割に復帰した。

先発・内海が初回に３連打で１点を失うが、立ち直り好投を見せると、打線は５回１死二、三塁でマギーがメッセンジャーから左前に２点タイムリーを放ち逆転に成功した。

８回には亀井がマテオから２試合連発となる９号２ランを左翼ポール際に運び、リードを３点に広げた。

その裏、３番手・沢村が２点を失い１点差に迫られたが、９回はマシソンが抑え逃げ切った。

内海は６回６安打１失点で３勝目（１敗）を挙げた。

【試合経過】

◇９回（両軍０）

【巨】（投手藤川、遊撃植田、中堅俊介）沢村の代打石川、坂本勇ともに三振、吉川尚一ゴロ

◇８回（両軍２）

◇７回（両軍０）

【巨】（投手望月）内海の代打田中俊二ゴロ失、坂本勇右飛、吉川尚の一前バントで田中俊二進、マギー遊ゴロ

◇６回（両軍０）

【巨】長野三ゴロ、陽岱鋼右飛、大城左飛

【神】陽川三振、ナバーロ四球、大山左飛、中谷二飛

◇５回（巨２、神０）

◇４回（両軍０）

【巨】長野遊ゴロ、陽岱鋼三振、大城一ゴロ

【神】ナバーロ中前安打、大山の中前安打でナバーロ二進、中谷二飛、梅野左飛、メッセンジャー投ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】坂本勇右飛、吉川尚左前安打、マギー右飛、岡本四球で吉川尚二進、亀井三振

【神】北條遊ゴロ、福留右飛、陽川三振

◇２回（両軍０）

【巨】岡本遊ゴロ、亀井左前安打、長野四球で亀井二進、陽岱鋼四球で満塁、大城、内海ともに三振

◇１回（巨０、神１）

【巨】坂本勇右飛、吉川尚三振、マギー一ゴロ