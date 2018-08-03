【巨人】２度追いつくもサヨナラで連勝止まる…中日戦試合経過
- ９回無死一塁、京田のバントで沢村が二塁に送球するが暴投に。ピンチを広げる（捕手・大城）
- ９回１死一、三塁、代打・阿部が右前に同点となる適時打を放つ
- ７回２死一、二塁、適時二塁打を放ち両手を上げるマルティネス
◆中日４ｘ―３巨人（３日・ナゴヤドーム）
◇９回（巨１、中１Ｘ）
【巨】（投手鈴木博、左翼工藤）マギー中前安打（代走吉川大）、岡本四球で吉川大二進、亀井の遊ゴロで岡本二封、吉川大三進、長野の代打阿部の右前安打で吉川大生還、亀井三進、マルティネス三振、（投手岩瀬）大城左飛
【中】（投手沢村、一塁阿部、二塁マルティネス、三塁岡本、遊撃吉川大、左翼中井）岩瀬の代打藤井四球、京田の投ゴロを投手沢村が失策し藤井三進、亀沢申告敬遠、大島押し出し四球で藤井生還
◇８回（両軍０）
【巨】（投手佐藤）山口俊の代打立岡、重信ともに三振、山本の代打陽岱鋼三ゴロ
【中】（投手池田、二塁中井、遊撃マルティネス）アルモンテ右邪飛、高橋遊飛、武山中飛
◇７回（巨２、中１）
【巨】山本遊ゴロ、マギー左翼線二塁打、岡本の二ゴロでマギー二進、亀井の左前安打でマギー生還、長野の左前安打で亀井二進、マルティネスの右翼線二塁打で亀井生還、長野三進、（投手ロドリゲス）小林の代打大城一ゴロ
【中】（捕手大城）ロドリゲスの代打荒木四球、京田の二ゴロで荒木二封、亀沢の遊ゴロで京田二進、大島四球、ビシエドの左前安打で京田生還、大島二進、平田二飛
◇６回（両軍０）
【巨】小林右飛、山口俊、重信ともに遊ゴロ
【中】平田四球、アルモンテ遊飛、高橋左飛、武山三振
◇５回（両軍０）
【巨】亀井右前安打、長野遊ゴロ併殺打、マルティネス右飛
【中】亀沢四球、大島右飛、ビシエド三ゴロ併殺打
◇４回（両軍０）
【巨】重信中前安打、山本の一前バントで重信二進、マギー遊ゴロ、岡本左飛
【中】高橋一ゴロ、武山四球、吉見スリーバント失敗三振、京田左飛
◇３回（両軍０）
【巨】マルティネス三振、小林右飛、山口俊遊ゴロ
【中】亀沢中前安打、大島の遊直で亀沢戻れず併殺、ビシエド右前安打、平田の中前安打でビシエド二進、アルモンテ中飛
◇２回（両軍０）
【巨】岡本中飛、亀井遊飛、長野遊ゴロ
【中】武山遊ゴロ、吉見、京田ともに三振
◇１回（巨０、中２）
【巨】重信中前安打、山本右飛、マギー遊ゴロ併殺打
【中】京田中前安打、亀沢の一塁内野安打で京田二進、大島の中飛で京田三進、亀沢二進、ビシエドの三ゴロで京田生還、平田の右前安打で亀沢三進、アルモンテの右前安打で亀沢生還、平田二進、高橋一ゴロ